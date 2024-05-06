В 2024 году спрос на туры в Армению снизился из-за подорожания авиабилетов — туроператоры

В первом квартале 2024 года в Ереване побывало 184 317 россиян. Российские туристы занимают 42% от общего въездного потока за этот период (435,7 тыс.). Однако этот показатель меньше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Эксперты считают, что популярности Армении среди россиян способствует большой объем авиаперевозки. В международный аэропорт «Звартноц» в 12 км от Еревана летают рейсы восьми российских и четырех армянских авиакомпаний из 17 городов РФ.

«Российские туристы активно используют «Звартноц» как транзитный хаб, что привело к подорожанию авиабилетов в Армению. У нас нет никаких проблем ни с отелями в Армении, ни с гидами, ни с транспортом внутри страны. Организованный поток именно в Армению сдерживает, на мой взгляд, в первую очередь, подорожание авиабилетов. Причем, это влияет на продажу даже комбинированных туров. Например, экскурсионные туры Грузия-Армения с перелетом до Владикавказа дешевле и продаются гораздо лучше, чем с более дорогим перелетом через Ереван», — рассказала менеджер направления компании «Туртрансвояж» Елена Киселева.



По ее словам, Армения, как направление, лучше продавалась несколько лет назад, когда была закрыта Грузия:

«Сейчас она больше востребована в составе комбинированных туров. Это объясняется еще и тем, что наши туристы предпочитают за одну поездку посетить как можно больше мест, желательно две страны».