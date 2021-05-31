Морской пляж курорта «Роза Хутор» четвертый год подряд отмечен «Голубым флагом»
1 июня курорт «Роза Хутор» откроет пляж на берегу Черного моря
Благодаря этому гости курорта могут совместить отдых в горах и на море.
«Для наших гостей работает специальный трансфер. Шаттлы между горным курортом и побережьем в Имеретинской низменности будут курсировать дважды в день», — рассказала начальник пляжа «Роза Хутор» Кристина Вексельберг.
К новому летнему сезону на пляже обновлен вход, увеличен тенистый аэрарий и продлен пандус в море для купания людей с ограниченными возможностями здоровья. Также здесь появилась зона для занятий спортом и расширена детская анимационная программа. Четвертый год подряд пляж «Роза Хутор» получает международную экологическую награду «Голубой флаг».
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«Одно из главных требований сертификата «Голубой флаг» — экологическая безопасность. На пляже организованы дополнительные пробы воды, уборка территории и раздельный сбор мусора. Установлены специальные стенды с информацией об обитателях Черного моря. В этом году мы проведем программы по популяризации экологического формата», — отметила Вексельберг.
Помимо правил сертификата «Голубой флаг», пляж «Роза Хутор» выполняет и все требования Роспотребнадзора.