Морской пляж курорта «Роза Хутор» четвертый год подряд отмечен «Голубым флагом»

Благодаря этому гости курорта могут совместить отдых в горах и на море.



«Для наших гостей работает специальный трансфер. Шаттлы между горным курортом и побережьем в Имеретинской низменности будут курсировать дважды в день», — рассказала начальник пляжа «Роза Хутор» Кристина Вексельберг.



К новому летнему сезону на пляже обновлен вход, увеличен тенистый аэрарий и продлен пандус в море для купания людей с ограниченными возможностями здоровья. Также здесь появилась зона для занятий спортом и расширена детская анимационная программа. Четвертый год подряд пляж «Роза Хутор» получает международную экологическую награду «Голубой флаг».