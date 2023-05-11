Краснокнижные тритоны, календула и лабиринт. Курорт «Роза Хутор» откроет новые пешие тропы

В летнем сезоне на курорте «Роза Хутор» туристам будут доступны 24 тропы с пешими маршрутами протяженностью более 110 км

Для туристов откроют 24 пеших тропы, в том числе четыре новых — «Путь тритона», «Календула», «Лабиринт» и «100 пихт». Руководитель управления активного отдыха и туризма курорта «Роза Хутор» Ольга Падейская рассказала, что по новой карте пеших троп можно будет составить более разветвленные и разнообразные маршруты.

Чтобы туристы могли самостоятельно спланировать походы в горы, тропы на карте выделят тремя цветами в зависимости от уровня сложности: зеленым отметят легкие, синим — средние, красным — самые трудные, рассчитанные на хорошо подготовленных туристов. «Это дополнительное преимущество для наших гостей, теперь, ориентируясь на карту, можно выбрать для себя наиболее подходящий вариант по сложности, протяженности и количеству времени на маршруте. Мы также обновили систему навигации, на важных перекрестках разместили столбы с навигационными стрелками, через каждые 100-150 метров установили маркировочные знаки, информационные стенды, где можно посмотреть свое местонахождение, общую карту троп и тому подобное», — говорит Ольга Падейская.

Тропы будут открывать постепенно (в зависимости от погоды): первыми в начале мая заработают тропы в Горной Олимпийской деревне: B-one, затем — «Тропа Йети» и «Озерный Траверс»;

с середины мая откроют маршруты по природному парку водопадов «Менделиха» — «Малое кольцо» и «Среднее кольцо»;

большинство троп, в том числе и новые — «Путь тритона», «Календула», «Лабиринт», «100 пихт», станут доступны в июне и июле;

горный кемпинг «Нахазо» и новые радиальные тропы вокруг него откроются с 1 июля.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Удобные горы: Как сходить в поход и не пожалеть

Ольга Падеская отмечает, что у каждой тропы есть своя «изюминка»: «Например, «100 пихт» проложена через реликтовый лес и «Стеш-парк» с необычными деревянными фигурами — зимой это сноупарк, где все элементы для трюков сделаны из природных материалов. На этой тропе растут пихты Нордмана, их фитонциды и хвойный аромат в сочетании с горным воздухом благотворно влияют на организм. А на тропе «Путь Тритона» можно встретить озеро краснокнижных тритонов».

Почти по всем тропам можно составить индивидуальные маршруты и пройти их самостоятельно. А в Центре активного отдыха «Роза Хутор» есть профессиональные гидов-экскурсоводов, которые не только сопроводят в походе, но и расскажут об истории, флоре и фауне региона. Два маршрута по тропам «Юрьев Хутор» и «От снежников до водопадов» доступны только в сопровождении гидов. «Мы гордимся нашими опытными гидами, многие из которых работают на курорте со времен Олимпийских игр в Сочи. Все имеют сертификаты гидов-проводников, прошли специальное обучение, умеют оказывать первую помощь. Это люди, которым можно довериться», — говорит Ольга Падейская.

Кроме пеших троп, на «Роза Хутор» есть и несколько велосипедных маршрутов. Велосипеды можно взять напрокат в Роза Долине или Горной Олимпийской деревне.