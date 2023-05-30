В Краснодарском крае произошло землетрясение. Жители Туапсинского района ощутили толчок

Ранее Юга.ру писали, что первый подземный толчок магнитудой 4.0 случился в Туапсе 13 мая. Эпицентр находился на глубине 10 км в 75 км к северо-западу от Сочи и 10 км к югу от Туапсе. По данным станции «Обнинска», эпицентр находился не в 10, но в 2-3 км от Туапсе, а магнитуда составила 3.6.



Как сообщали Юга.ру, в ночь на 26 мая в Черном море у берегов Туапсе произошли четыре подземных толчка. Эпицентр располагался на глубине 10 км.