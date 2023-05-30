В Краснодарском крае произошло землетрясение. Жители Туапсинского района ощутили толчок
В Черном море, у берега Туапсинского района, 29 мая зафиксировали толчок магнитудой 3,2
В Туапсе 29 мая произошло землетрясение магнитудой 3,2. По данным РАН, подземный толчок на глубине 5 километров случился в 13:46. Другой источник рассказал о колебании в 16:46.
На Краснодарский край 25 мая обрушились град и ливень:
Российская академия наук также сообщает, что это уже восьмое землетрясение за месяц в районе Западного Кавказа.
Жители Туапсинского района поделились в соцсетях, что почувствовали колебание.
Ранее Юга.ру писали, что первый подземный толчок магнитудой 4.0 случился в Туапсе 13 мая. Эпицентр находился на глубине 10 км в 75 км к северо-западу от Сочи и 10 км к югу от Туапсе. По данным станции «Обнинска», эпицентр находился не в 10, но в 2-3 км от Туапсе, а магнитуда составила 3.6.
Как сообщали Юга.ру, в ночь на 26 мая в Черном море у берегов Туапсе произошли четыре подземных толчка. Эпицентр располагался на глубине 10 км.