На Краснодарский край обрушились град и ливень. Рассказываем о последствиях непогоды

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Мостовском районе разрушился мост через реку. В Краснодаре в ночь на 25 мая выпал град

С вечера 24 мая в Краснодарском крае бушевала непогода. В краевой столице прошел дождь с грозой и град. По словам горожан, диаметр льдин составлял около трех сантиметров.

Также град обрушился на станицу Гиагинскую недалеко от Белореченска. 

В станице Ярославской Мостовского района прошел сильный дождь. Из-за этого разлилась река Фарс и смыла мост. 

В госавтоинспекции края сообщили, что из-за разрушения моста и разлива реки на подъезде к Майкопу временно перекрыли движение. Объехать участок можно через Курганинск или аул Кошехабль. 

Также откос обочины разрушился в Хадыженске на участке 209 — 509 км трассы Майкоп — Туапсе. Движение автомобилей осуществляется по обочине левой стороны.

Как писали Юга.ру, в крае с 23 мая действует штормовое предупреждение. В ночь на 24 мая в Лабинском районе затопило станицу Зассовскую, а в Мостовсаом районе прошел крупный град. 

Краснодар Погода Штормовые предупреждения

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