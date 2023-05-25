На Краснодарский край обрушились град и ливень. Рассказываем о последствиях непогоды

В Мостовском районе разрушился мост через реку. В Краснодаре в ночь на 25 мая выпал град

С вечера 24 мая в Краснодарском крае бушевала непогода. В краевой столице прошел дождь с грозой и град. По словам горожан, диаметр льдин составлял около трех сантиметров.

Также град обрушился на станицу Гиагинскую недалеко от Белореченска.

В станице Ярославской Мостовского района прошел сильный дождь. Из-за этого разлилась река Фарс и смыла мост.

В госавтоинспекции края сообщили, что из-за разрушения моста и разлива реки на подъезде к Майкопу временно перекрыли движение. Объехать участок можно через Курганинск или аул Кошехабль.

Также откос обочины разрушился в Хадыженске на участке 209 — 509 км трассы Майкоп — Туапсе. Движение автомобилей осуществляется по обочине левой стороны.

Как писали Юга.ру, в крае с 23 мая действует штормовое предупреждение. В ночь на 24 мая в Лабинском районе затопило станицу Зассовскую, а в Мостовсаом районе прошел крупный град.