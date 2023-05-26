В Туапсе произошло четыре землетрясения. Эпицентр находился в воде

В ночь на 26 мая в Черном море у берегов Туапсе произошли четыре подземных толчка

По данным Европейского сейсмологического центра, первый толчок произошел 25 мая в 22:02. Эпицентр располагался в 11 км к северо-западу от Туапсе на глубине 10 км.

В институте физики Земли О. Ю. Шмидта сообщили, что магнитуда землетрясения составила 4,4, интенсивность — 5 баллов. Толчки ощущались в 13 населенных пунктах.

Следующий толчок произошел в 22:20, по данным Европейского сейсмоцентра. Его магнитуда составила 3,6. Эпицентр располагался уже в 7 км от берега.