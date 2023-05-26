В Туапсе произошло четыре землетрясения. Эпицентр находился в воде

Краснодарский край

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  • © Скриншот idp-cs.net
    © Скриншот idp-cs.net

В ночь на 26 мая в Черном море у берегов Туапсе произошли четыре подземных толчка

По данным Европейского сейсмологического центра, первый толчок произошел 25 мая в 22:02. Эпицентр располагался в 11 км к северо-западу от Туапсе на глубине 10 км.

В институте физики Земли О. Ю. Шмидта сообщили,  что магнитуда землетрясения составила 4,4, интенсивность — 5 баллов. Толчки ощущались в 13 населенных пунктах. 

Следующий толчок произошел в 22:20, по данным Европейского сейсмоцентра. Его магнитуда составила 3,6. Эпицентр располагался уже в 7 км от берега.

Третий толчок зафиксировали в 23:31, магнитуду оценили в 3,8. 

Последнее землетрясение произошло в 01:49 в 7 км от Туапсе на глубине 5 км. Магнитуда составила 3,6. 

Ранее землетрясения в Туапсинском районе зафиксировали 15 мая. Магнитуду оценили в 3,2. Местные жители писали в соцсетях, что почувствовали два толчка. 

Землетрясения Туапсинский район Черное море

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