Около Туапсе и Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.0

О землетрясении сообщил сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). По его данным, землетрясение магнитудой 4.0 зафиксировано в 21:16 по московскому времени. Эпицентр находился на глубине 10 км в 75 км к северо-западу от Сочи и 10 км к югу от Туапсе.

Администрация Туапсинского района подтвердила происшествие по предварительной информации сейсмологической станции Обнинск. По их данным, эпицентр находился не в 10, но в 2-3 км от Туапсе, а магнитуда составила 3.6.

в 22:30 МЧС Краснодарского края заявили, что пострадавших нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.