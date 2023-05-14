Около Туапсе и Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.0
Ночью 13 мая в Туапсинском районе произошло землетрясение магнитудой 4.0. Жертв нет
О землетрясении сообщил сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). По его данным, землетрясение магнитудой 4.0 зафиксировано в 21:16 по московскому времени. Эпицентр находился на глубине 10 км в 75 км к северо-западу от Сочи и 10 км к югу от Туапсе.
Администрация Туапсинского района подтвердила происшествие по предварительной информации сейсмологической станции Обнинск. По их данным, эпицентр находился не в 10, но в 2-3 км от Туапсе, а магнитуда составила 3.6.
в 22:30 МЧС Краснодарского края заявили, что пострадавших нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Как сообщали Юга.ру, последнее землетрясение на Черноморском побережье также произошло между Сочи и Туапсе. Оно случилось 23 марта, магнитуда составила 3.4.