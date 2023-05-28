Ильский НПЗ попытались атаковать беспилотники. Дроны нейтрализовали

В ночь на 28 мая в Северском районе несколько БПЛА пытались атаковать Ильский НПЗ

В Северском районе 28 мая около двух часов ночи два беспилотника попытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод. Все они были нейтрализованы, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Возникшее задымление быстро потушили дежурные предприятия. По данным «Kub Mash», дроны упали на землю и не повредили инфраструктуру завода.

Напомним, что 4 мая на Ильском НПЗ произошел пожар на площади 400 кв. метров. По данным ТАСС, причиной пожара стала атака неизвестного беспилотника. Позже «РИА Новости» сообщили, что дронов было четыре. Один из них не разорвался.

5 мая на производстве случилось второе возгорание. Официально о его причине не сообщали. В СМИ появились разные версии.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре 26 мая прогремел взрыв. Глава края подтвердил, что причиной стало падение двух беспилотников.