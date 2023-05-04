В Краснодарском крае загорелся резервуар на Ильском НПЗ. Причиной пожара называют падение беспилотника

В ночь на 4 мая на Ильском НПЗ в Северском районе произошел пожар

«Вторая неспокойная ночь для экстренных служб. Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе».

Также пожар на НПЗ подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев:

Огонь на площади 400 кв. метров удалось потушить около 5:30. На месте работали 167 человек и 37 единиц техники.

Возгорание резервуара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе началось около трех часов ночи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Отметим, поселок Ильский находится в 30 километрах от Краснодара. Как рассказал у себя в телеграме глава Северского района, возгорание полностью локализовано, населению ничего не угрожает.

По данным ТАСС , причиной пожара стала атака неизвестного беспилотника. Еще о падении бпла написали в телеграм-канале Shot.

Также этой ночью беспилотник врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Об этом сообщил в телеграме губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Огонь потушили сотрудники завода, пожарных не вызывали. Погибших и пострадавших нет. Ущерб строениям оценили как незначительный.

Как писали Юга.ру, 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами в Темрюкском районе. По данным ТАСС, причиной пожара стал беспилотник.