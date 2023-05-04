В Краснодарском крае загорелся резервуар на Ильском НПЗ. Причиной пожара называют падение беспилотника

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю
    © Кадр из видео пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В ночь на 4 мая на Ильском НПЗ в Северском районе произошел пожар

Возгорание резервуара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе началось около трех часов ночи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. 

Огонь на площади 400 кв. метров удалось потушить около 5:30. На месте работали 167 человек и 37 единиц техники.

Также пожар на НПЗ подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев:

«Вторая неспокойная ночь для экстренных служб. Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе». 

Отметим, поселок Ильский находится в 30 километрах от Краснодара. Как рассказал у себя в телеграме глава Северского района, возгорание полностью локализовано, населению ничего не угрожает.

По данным ТАСС, причиной пожара стала атака неизвестного беспилотника. Еще о падении бпла написали в телеграм-канале Shot. 

Также этой ночью беспилотник врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Об этом сообщил в телеграме губернатор Ростовской области Василий Голубев. 

Огонь потушили сотрудники завода, пожарных не вызывали. Погибших и пострадавших нет. Ущерб строениям оценили как незначительный.

Как писали Юга.ру, 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами в Темрюкском районе. По данным ТАСС, причиной пожара стал беспилотник. 

Пожары Северский район

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