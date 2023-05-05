На Ильском НПЗ случился второй пожар за два дня

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти»
    © Скриншот видео телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти»

Официально о причине возгорания не сообщали. В СМИ появились разные версии

5 мая в 8:38 произошло второе возгорание на Ильском НЗП в Северском районе на участке 55 км автодороги Краснодар — Новороссийск. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по краю.

В Краснодарском крае 4 мая загорелся резервуар на Ильском НПЗ:

«В 09:00 пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС России», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Сотрудников предприятия эвакуировали.

Обновлено в 10:10. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что пожар произошел из-за атаки беспилотного летательного аппарата.

По данным Mash, произошла атака с помощью СВУ, подозреваемых уже задержали. СМИ пишет, что они пытались скрыться по трубопроводу.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что причиной нового пожара на Ильском НПЗ стало самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона.

Как писали Юга.ру, 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами в Темрюкском районе. По данным ТАСС, причиной пожара стал беспилотник. 

Пожары Северский район

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