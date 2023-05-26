В Краснодаре прогремел взрыв. СМИ сообщают об атаке беспилотников

Краснодарский край

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  • © фото с сайта мэрия Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/evgeniy-naumov-posle-raboty-ekstrennykh-sluzhb-pristupim-k-vosstanovleniyu-povrezhdyennykh-zdaniy-po/
    © фото с сайта мэрия Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/evgeniy-naumov-posle-raboty-ekstrennykh-sluzhb-pristupim-k-vosstanovleniyu-povrezhdyennykh-zdaniy-po/

В Краснодаре утром 26 мая произошел взрыв во дворе многоэтажки. Пострадавших нет

По информации ЕДДС города, взрыв произошел в 04:17 в районе здания на ул. Морской, 54/2. В соцсетях появились фото и видео.

Как позже сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов, в пятиэтажке по ул. Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна, а в рядом стоящем частном доме повреждена кровля. По данным главы, пострадавших нет, к восстановлению объектов должны приступить после работы экстренных служб.

О причинах взрыва официальных сообщений не было. СМИ публикуют фото и видео очевидцев, на которых видно летающий объект, в соцсетях распространяют фото обломков.

Напомним, на Ильском НПЗ недавно случилось два пожара за два дня. О причинах официальных заявлений не было, СМИ выдвинули разные версии, подробнее здесь.

Взрыв Краснодар Пожары Происшествия СВО

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В Краснодаре прогремел взрыв. СМИ сообщают об атаке беспилотников
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