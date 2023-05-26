В Краснодаре прогремел взрыв. СМИ сообщают об атаке беспилотников
В Краснодаре утром 26 мая произошел взрыв во дворе многоэтажки. Пострадавших нет
По информации ЕДДС города, взрыв произошел в 04:17 в районе здания на ул. Морской, 54/2. В соцсетях появились фото и видео.
Как позже сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов, в пятиэтажке по ул. Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна, а в рядом стоящем частном доме повреждена кровля. По данным главы, пострадавших нет, к восстановлению объектов должны приступить после работы экстренных служб.
О причинах взрыва официальных сообщений не было. СМИ публикуют фото и видео очевидцев, на которых видно летающий объект, в соцсетях распространяют фото обломков.
Напомним, на Ильском НПЗ недавно случилось два пожара за два дня. О причинах официальных заявлений не было, СМИ выдвинули разные версии, подробнее здесь.