В Темрюкском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/kuban24
    © Кадр из видео t.me/kuban24

Пожару присвоили высший ранг сложности

В поселке Волна Темрюкского района рано утром 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами. Об это сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, пожару присвоили высший ранг сложности. Предварительно пострадавших и погибших нет. На месте работает МЧС.

Также Кондратьев опроверг информацию об эвакуации жителей поселка. 

«Эта информация не соответствует действительности. Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие»,написал глава региона. 

Глава района Федор Бабенков написал, что площадь пожара составила 1200 кв. метров. Причины происшествия устанавливаются.

Обновление в 9:55: по данным ТАСС, пожар произошел из-за падения беспилотника. Губернатор Кубани написал, что пожар все еще тушат. На месте работают 188 человек. Также к тушению привлекли пять пожарных поездов. 

Как писали Юга.ру, пожар на нефтебазе произошел 29 апреля в Севастополе. Загорелись четыре крупные цистерны, а также разлившееся вокруг них топливо. Губернатор города сказал, что причиной возгорания могли стать беспилотники. 

Пожары Темрюкский район

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