В Темрюкском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами

В поселке Волна Темрюкского района рано утром 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами. Об это сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, пожару присвоили высший ранг сложности. Предварительно пострадавших и погибших нет. На месте работает МЧС.

Также Кондратьев опроверг информацию об эвакуации жителей поселка.

«Эта информация не соответствует действительности. Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал глава региона.

Глава района Федор Бабенков написал, что площадь пожара составила 1200 кв. метров. Причины происшествия устанавливаются.

Обновление в 9:55: по данным ТАСС, пожар произошел из-за падения беспилотника. Губернатор Кубани написал, что пожар все еще тушат. На месте работают 188 человек. Также к тушению привлекли пять пожарных поездов.