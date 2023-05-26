Вениамин Кондратьев подтвердил, что в Краснодаре упали два беспилотника. Собрали последствия ЧП

Краснодарский край

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  • © Фото из телеграма Евгения Наумова, t.me/emnaumov
    © Фото из телеграма Евгения Наумова, t.me/emnaumov

В Краснодаре после взрыва утром 26 мая пострадали здания и автомобиль. Собрали главное

Рано утром 26 мая в Краснодаре произошел взрыв во дворе многоэтажки. Причиной стало падение беспилотников. Эту информацию официально подтвердил глава региона.

От взрыва пострадал офис МТС на улице Морской, 54/2. Как сообщил ТАСС, здание получило незначительные повреждения. 

Также пострадал дом на улице Гаражной, 77/1. В многоквартирном доме выбило стекла, а в рядом стоящем частном доме повредилась кровля, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. 

Комиссия оценит ущерб и окажет людям необходимую помощь. По словам мэра, стекла выбило примерно в 20 окнах, их пообещали заменить в кратчайшие сроки.

Местный житель рассказал в соцсетях, что взрыв повредил его автомобиль. На кадрах видно, что у иномарки пострадали капот и крыша.

«Искорежило всю мне машину. Рассчитывали на вышку МТС, но, видимо, не хватило бензина и дрон взорвался прям здесь. Вот она вся машина. Все стекла повылетали, крышу, капот весь разбило. Сбоку всю машину от взрыва покарежило. Все двери», — говорит мужчина на видео. 

Власти просят жителей города сохранять спокойствие. Жертв и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Также «Коммерсантъ-Кубань» сообщил, что на территории Краснодара расположено 215 защитных сооружений гражданской обороны. В случае необходимости в течение суток к приему жителей готовы 53 бомбоубежища. 

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