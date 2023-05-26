Вениамин Кондратьев подтвердил, что в Краснодаре упали два беспилотника. Собрали последствия ЧП

Рано утром 26 мая в Краснодаре произошел взрыв во дворе многоэтажки. Причиной стало падение беспилотников. Эту информацию официально подтвердил глава региона.

Также пострадал дом на улице Гаражной, 77/1. В многоквартирном доме выбило стекла, а в рядом стоящем частном доме повредилась кровля, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Комиссия оценит ущерб и окажет людям необходимую помощь. По словам мэра, стекла выбило примерно в 20 окнах, их пообещали заменить в кратчайшие сроки.

Местный житель рассказал в соцсетях, что взрыв повредил его автомобиль. На кадрах видно, что у иномарки пострадали капот и крыша.

«Искорежило всю мне машину. Рассчитывали на вышку МТС, но, видимо, не хватило бензина и дрон взорвался прям здесь. Вот она вся машина. Все стекла повылетали, крышу, капот весь разбило. Сбоку всю машину от взрыва покарежило. Все двери», — говорит мужчина на видео.