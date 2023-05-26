В многоэтажке на ул. Клинической в Краснодаре восстановили газоснабжение после взрыва. В квартиры вернулись не все жильцы

В мэрии рассказали, что газоснабжение появилось во всех подъездах кроме одного. Работы продолжаются, вернуться в квартиры могут не все

Предыстория: как писали Юга.ру, взрыв в пятиэтажке произошел 24 мая около 17:20. Из дома эвакуировали 45 человек. На месте происшествия ввели локальный режим ЧС. В краевом СК рассказали, 31-летняя женщина, вернувшись домой, почувствовала запах газа. После того, как она вошла в квартиру, произошел взрыв.

В многоквартирном доме на улице Клинической 26 мая восстановили газоснабжение, рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара. Без ресурса пока остается только четвертый подъезд — самый поврежденный. Также в дом вернули воду и электричество.

Некоторые жильцы все еще не могут вернуться в свои квартиры. По данным мэрии, к утру 26 мая в пункты временного размещения заселились 17 человек, трое из которых дети.

На месте продолжают работать спасатели и строители. На время дождя поврежденные участки затянули пленкой. Также специальная комиссия фиксирует поврежденное имущество.

Оперативный штаб для жителей дома находится на улице Садовой, 222. В выходные дни он продолжит работу — с 9.00 до 18.00. Параллельно запущена горячая линия 8 (861) 254-16-49, 8 (861) 267-96-13.

Как писали Юга.ру, утром 26 мая в Краснодаре упали два беспилотника. Собрали последствия ЧП.