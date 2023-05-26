Жители Полтавской снова вышли на дорогу. Они требуют встречи с губернатором Краснодарского края

Утром 26 мая в Полтавской активисты снова перекрыли дорогу мусоровозам. Они заявили, что временный мост к свалке не построен, как ранее сообщала администрация региона

Жители станицы Полтавской снова перекрыли проезд мусоровозам. Они недовольны заявлением о строительстве временного моста и требуют личной встречи с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Сообщалось, что мост проходит экспертизу, после которой специалисты будут обустраивать примыкание к основной дороге.

Но 26 мая жители станицы рассказали, что новый мост не строили. По их словам, в сообщении администрации речь идет о переправе, которую построили еще два года назад.

«Они написали, что построили объездной мост. На самом деле этого моста нет, он уже два года там стоит и подлежит сносу», — рассказала Наталья Гаряева.

Как сообщил блогер Сергей Климов, жители просят личной встречи с губернатором. Активисты считают, что Кондратьев не знает о происходящем в Полтавской.