Жители Полтавской снова вышли на дорогу. Они требуют встречи с губернатором Краснодарского края
Утром 26 мая в Полтавской активисты снова перекрыли дорогу мусоровозам. Они заявили, что временный мост к свалке не построен, как ранее сообщала администрация региона
Жители станицы Полтавской снова перекрыли проезд мусоровозам. Они недовольны заявлением о строительстве временного моста и требуют личной встречи с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.
Сообщалось, что мост проходит экспертизу, после которой специалисты будут обустраивать примыкание к основной дороге.
Но 26 мая жители станицы рассказали, что новый мост не строили. По их словам, в сообщении администрации речь идет о переправе, которую построили еще два года назад.
«Они написали, что построили объездной мост. На самом деле этого моста нет, он уже два года там стоит и подлежит сносу», — рассказала Наталья Гаряева.
Как сообщил блогер Сергей Климов, жители просят личной встречи с губернатором. Активисты считают, что Кондратьев не знает о происходящем в Полтавской.
Также блогер опубликовал видео с лежащим человеком. Что с ним произошло — неизвестно.
Обновлено в 12:50. Позже в соцсетях появилось еще два видео с места событий. На кадрах видно, что в Полтавскую приехали сотрудники полиции и эвакуатор. По словам автора, на эвакуаторе планировали забрать автомобиль местного жителя, с помощью которого активисты перекрыли дорогу.
Напомним, в январе губернатор Краснодарского края говорил, что дорога к свалке не может пролегать через станицу и мусоровозы не должны ездить по улицам населенного пункта. Но после слов главы региона ничего не изменилось и многотонные автомобили продолжили возить мусор по улицам Полтавской.
Тогда жители станицы начали выходить на дороги и перекрывать проезд мусоровозам. А в конце марта они организовали круглосуточный контроль за дорогой. После этого активисты несколько раз ездили в Краснодар, чтобы попасть на личную встречу с Кондратьевым.
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