Жители Полтавской снова вышли на дорогу. Они требуют встречи с губернатором Краснодарского края

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Утром 26 мая в Полтавской активисты снова перекрыли дорогу мусоровозам. Они заявили, что временный мост к свалке не построен, как ранее сообщала администрация региона

Жители станицы Полтавской снова перекрыли проезд мусоровозам. Они недовольны заявлением о строительстве временного моста и требуют личной встречи с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Сообщалось, что мост проходит экспертизу, после которой специалисты будут обустраивать примыкание к основной дороге.

Но 26 мая жители станицы рассказали, что новый мост не строили. По их словам, в сообщении администрации речь идет о переправе, которую построили еще два года назад. 

«Они написали, что построили объездной мост. На самом деле этого моста нет, он уже два года там стоит и подлежит сносу», — рассказала Наталья Гаряева. 

Как сообщил блогер Сергей Климов, жители просят личной встречи с губернатором. Активисты считают, что Кондратьев не знает о происходящем в Полтавской. 

Также блогер опубликовал видео с лежащим человеком. Что с ним произошло — неизвестно.

Обновлено в 12:50. Позже в соцсетях появилось еще два видео с места событий. На кадрах видно, что в Полтавскую приехали сотрудники полиции и эвакуатор. По словам автора, на эвакуаторе планировали забрать автомобиль местного жителя, с помощью которого активисты перекрыли дорогу.

Напомним, в январе губернатор Краснодарского края говорил, что дорога к свалке не может пролегать через станицу и мусоровозы не должны ездить по улицам населенного пункта. Но после слов главы региона ничего не изменилось и многотонные автомобили продолжили возить мусор по улицам Полтавской.

Тогда жители станицы начали выходить на дороги и перекрывать проезд мусоровозам. А в конце марта они организовали круглосуточный контроль за дорогой. После этого активисты несколько раз ездили в Краснодар, чтобы попасть на личную встречу с Кондратьевым. 

Вениамин Кондратьев Красноармейский район Мусор

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