На новом Яблоновском мосту начали укладывать асфальт

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала Александра Карпенко https://t.me/karpenkoNovoross/3568
    © Скриншот из телеграмм-канала Александра Карпенко https://t.me/karpenkoNovoross/3568

Руководитель подрядной организации Александр Карпенко рассказал об асфальте на новом Яблоновском мосту

Гендиректор «СтройЮгРегион» Александр Карпенко 25 мая в своем телеграм-канале поделился новостью об укладке асфальта на Яблоновском мосту. Ранее там установили первую арку.

Как выглядит Краснодар с высоты птичьего полета:

Карпенко рассказал, что температура асфальта при его укладке намного выше температуры металлического пролётного строения, поэтому «важно выдержать технологию производства работ».  

«Чёткая и слаженная работа на ключевом объекте для дорожно — транспортной инфраструктуры нашего региона в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выстроена благодаря поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края», — отметил он.

Напомним, что движение автотранспорта по двум полосам нового Яблоновского моста планируют запустить к 15 июня. Новый объект появится в 20 метрах от действующего. Его протяженность составит 1,1 км. Также там будет пешеходный тротуар шириной три метра и велосипедная дорожка.

Осенью 2021 года Юга.ру сняли на видео строительство нового Яблоновского моста. Старый мост признали аварийным в 2019 году.

Как сообщали ранее Юга.ру, в 2024 году планируется ремонт Тургеневского моста, его закроют на 14 месяцев.

Благоустройство Дороги Краснодар Строительство Яблоновский мост

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На новом Яблоновском мосту начали укладывать асфальт
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