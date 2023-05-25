На новом Яблоновском мосту начали укладывать асфальт
Руководитель подрядной организации Александр Карпенко рассказал об асфальте на новом Яблоновском мосту
Гендиректор «СтройЮгРегион» Александр Карпенко 25 мая в своем телеграм-канале поделился новостью об укладке асфальта на Яблоновском мосту. Ранее там установили первую арку.
Как выглядит Краснодар с высоты птичьего полета:
Карпенко рассказал, что температура асфальта при его укладке намного выше температуры металлического пролётного строения, поэтому «важно выдержать технологию производства работ».
«Чёткая и слаженная работа на ключевом объекте для дорожно — транспортной инфраструктуры нашего региона в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выстроена благодаря поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края», — отметил он.
Напомним, что движение автотранспорта по двум полосам нового Яблоновского моста планируют запустить к 15 июня. Новый объект появится в 20 метрах от действующего. Его протяженность составит 1,1 км. Также там будет пешеходный тротуар шириной три метра и велосипедная дорожка.
Осенью 2021 года Юга.ру сняли на видео строительство нового Яблоновского моста. Старый мост признали аварийным в 2019 году.
Как сообщали ранее Юга.ру, в 2024 году планируется ремонт Тургеневского моста, его закроют на 14 месяцев.