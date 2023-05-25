На новом Яблоновском мосту начали укладывать асфальт

Гендиректор «СтройЮгРегион» Александр Карпенко 25 мая в своем телеграм-канале поделился новостью об укладке асфальта на Яблоновском мосту. Ранее там установили первую арку.

Карпенко рассказал, что температура асфальта при его укладке намного выше температуры металлического пролётного строения, поэтому «важно выдержать технологию производства работ».

«Чёткая и слаженная работа на ключевом объекте для дорожно — транспортной инфраструктуры нашего региона в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выстроена благодаря поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края», — отметил он.



Напомним, что движение автотранспорта по двум полосам нового Яблоновского моста планируют запустить к 15 июня. Новый объект появится в 20 метрах от действующего. Его протяженность составит 1,1 км. Также там будет пешеходный тротуар шириной три метра и велосипедная дорожка.



Осенью 2021 года Юга.ру сняли на видео строительство нового Яблоновского моста. Старый мост признали аварийным в 2019 году.