Как выглядит Краснодар с высоты птичьего полета. Показываем 44 панорамы

Вид от Покровского озера на центр Краснодара, реку Кубань, Яблоновский и Тургеневские мосты и поселок Яблоновский и аул Новая Адыгея © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2020 года

Вид от Покровского озера на центр Краснодара, реку Кубань, Яблоновский и Тургеневские мосты и поселок Яблоновский и аул Новая Адыгея © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2020 года

9 марта в Адыгее запретили гражданские беспилотники, что полностью закрыло Краснодар для съемок с воздуха. В Краснодарском крае коптеры нельзя использовать с декабря 2022 года. Поэтому, пересмотрев все собственные аэросъемки, Юга.ру обратились к воздушным панорамам «Яндекс.карт». «Яндекс.карты» публикуют сферические панорамы городов РФ с 2013 года, в Краснодаре — с 2018-го. Сейчас над Краснодаром не менее 150 панорам в основном 2020 и 2022 годов. Больше всего снимков снято над Юбилейным микрорайоном и вдоль городского русла Кубани. Меньше всего — в Карасунском округе. Как запрет коптеров сказался на создании новых панорам или обновлении старых, пресс-служба сервиса не ответила.

Показ доступных панорам зависит от масштаба карты © Скриншот yandex.ru/maps

Показ доступных панорам зависит от масштаба карты © Скриншот yandex.ru/maps

Краснодар — это река Кубань и переправы, ведущие через нее в Адыгею и к Черному морю. Моста всего два, им помогают дорога по шлюзам и паром. Новый Яблоновский обещают достроить к концу 2023-го и сразу после этого закрыть старый Тургеневский на ремонт на 14 месяцев. Дорогу по шлюзам водохранилища чинили в 2022-м.

Яблоновские мосты © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2021 года

Яблоновские мосты © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2021 года

Тургеневский мост © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

Тургеневский мост © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

Вид от Парка 30-летия Победы на Мост поцелуев, Кубанскую набережную и Тургеневский мост © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

Вид на Краснодарское водохранилище от Гидростроя © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

Вид на Краснодарское водохранилище от Гидростроя © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2018 года

Вид на Краснодарское водохранилище от аула Тугургой © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

Вид на Краснодарское водохранилище от аула Тугургой © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

Переправа от офиса «Лукойла» на Ставропольской связывает город с поселком Новый в Адыгее. Катер перевозит до 30 пассажиров каждые 15-20 минут с 6 до 22 без выходных. Подробнее о единственном речном транспорте Краснодара можно узнать здесь.

Паром между улицей Кочубея в Краснодаре к улицей Шоссейной в Новом © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2018 года

Паром между улицей Кочубея в Краснодаре к улицей Шоссейной в Новом © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2018 года

Одни из красивейших видов на Кубань — на западе города. Еще здесь видны озера в ауле Старобжегокай, Юбилейный микрорайон, Кубанский аграрный госуниверситет, Ботанический сад и очистные сооружения канализации, управляемые краснодарским «Росводоканалом».

Вид на озера в ауле Старобжегокай от развязки улиц Калинина и Лукьяненко © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2018 года

Вид на озера в ауле Старобжегокай и ЮМР от КубГАУ © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2018 года

Водоочистные краснодарского «Росводоканала» © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2018 года

Водоочистные краснодарского «Росводоканала» © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2018 года

Вид на КубГАУ, Ботанический сад и очистные © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2018 года

Думая о реке Кубань, краснодарцы вспоминают реку Карасун, которая уже давно осталась сетью озер в центральной и восточной частях города. Это Карасунские озера между Пашковским и Комсомольскими микрорайонами, около Кубанского госуниверситета и Покровские озера у стадиона «Кубань».

Карасунские пруды между Пашковкой и КМР © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

Карасунское озеро около КубГУ © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

Карасунское озеро около КубГУ © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

Вид от Нижнего Покровского озера на стадион «Кубань», Дмитриевскую дамбу и район вокзала «Краснодар-1» © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2020 года

Вид от Верхнего Покровского озера на стадион «Кубань» и телевышку © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2020 года

Вид на Вишняковский рынок, стадион «Кубань», телевышку, Покровские озера и ДК МЖК © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2020 года

Краснодарский нефтеперерабатывающий завод по улице Захарова — старейший из ныне действующих в России, его запустили в 1911 году. Сейчас его проектная мощность указана 3,1 млн тонн в год. Принадлежит ООО «Афипский НПЗ».

Краснодарский НПЗ по улице Захарова © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2021 года

Краснодарский НПЗ по улице Захарова © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2021 года

Урбанист Аркадий Гершман говорил, что Краснодару повезло с трамваем: «Во многих городах линии уничтожали, трамваи списывали, и никто ни за чем не следил. В Краснодаре видно, что транспорт не пустили на самотек, и, насколько я знаю, краснодарский трамвай даже приносит прибыль. Это удивительная ситуация и хороший пример для всей России». Пока власти только планируют провести новые трамвайные ветки в Гидрострой, к Западному обходу, к Домбайской и к Восточному обходу и построить Северное трамвайное депо, можно посмотреть на Западное и Восточное трамвайные депо.

Восточное трамвайное депо между улицами Ставропольская и КИМ © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2020 года

Восточное трамвайное депо между улицами Ставропольская и КИМ © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2020 года

Западное трамвайное депо между Славянским кладбищем и улицей Красных Партизан © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2020 года

Западное трамвайное депо между Славянским кладбищем и улицей Красных Партизан © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2020 года

С 2020 года торговые центры пережили много проблем: их закрывали на карантин, стращали QR-кодированием и оставляли без магазинов, закрывшихся в России из-за спецоперации в Украине. Но и с масочным режимом, и без «Леруа Мерлен» с «Зарой» краснодарские ТЦ остаются местом притяжения горожан.

ТРК «СБС Мегамолл» © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2020 года

ТРК «СБС Мегамолл» © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2020 года

ТРК «СБС Мегамолл», ж/д сортировка и промзона между улицами Новороссийская и Тихорецкая © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2020 года

ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2021 года

ТРЦ «Красная площадь» © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

ТРЦ «Галерея Краснодар» © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

ТК «Центр города» © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

Концентрация краснодарского зашкаливает между улицами Восточно-Кругликовской и Посадского. Там ФК «Краснодар» играет на стадионах «Краснодар» и «Краснодар-2», рядом с ними все ширится парк «Краснодар», где открыты ресторан «Краснодар» и бургерная «Краснодар». Стадионы и парк, построенные Галицким в географическом центре города, окружены всем характерно-краснодарским — частным сектором, позднесоветскими многоэтажками, индустриальными кварталами, плотной застройкой 2010-х и плодородными полями, которые постепенно исчезают под расширяющимися поселками.

Стадион «Краснодар» © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

Вид на строительство Японского сада и Парка облаков © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

Парк «Краснодар» © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

Вид на стадион и парк «Краснодар» от улицы Новороссийской © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2020 года

Но Краснодар может похвастаться и другими парками: например, лесопарком Красный кут, около которого строится коттеджный поселок, или Чистяковской рощей с детсадом среди павильонов бывшей ВДНХ.

В павильонах ВДНХ в Чистяковской роще сейчас детский сад «Сказка» © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2020 года

Вид на Чистяковскую рощу, ВДНХ и институт культуры от улицы Ростовской © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2020 года

Вид на ЗИП от Чистяковской рощи © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2021 года

Лесопарк Красный кут © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2020 года

И, конечно же, Краснодар последних десятилетий — это то, куда он продолжает строиться. Одна из активных зон застройки — поселок Знаменский на востоке города. Один из девелоперов разбил там парк на 9 га, его уже сравнивали с парком «Краснодар».