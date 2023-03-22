Как выглядит Краснодар с высоты птичьего полета. Показываем 44 панорамы
9 марта в Адыгее запретили гражданские беспилотники, что полностью закрыло Краснодар для съемок с воздуха. В Краснодарском крае коптеры нельзя использовать с декабря 2022 года.
Поэтому, пересмотрев все собственные аэросъемки, Юга.ру обратились к воздушным панорамам «Яндекс.карт».
«Яндекс.карты» публикуют сферические панорамы городов РФ с 2013 года, в Краснодаре — с 2018-го. Сейчас над Краснодаром не менее 150 панорам в основном 2020 и 2022 годов. Больше всего снимков снято над Юбилейным микрорайоном и вдоль городского русла Кубани. Меньше всего — в Карасунском округе. Как запрет коптеров сказался на создании новых панорам или обновлении старых, пресс-служба сервиса не ответила.
Краснодар — это река Кубань и переправы, ведущие через нее в Адыгею и к Черному морю. Моста всего два, им помогают дорога по шлюзам и паром. Новый Яблоновский обещают достроить к концу 2023-го и сразу после этого закрыть старый Тургеневский на ремонт на 14 месяцев. Дорогу по шлюзам водохранилища чинили в 2022-м.
Переправа от офиса «Лукойла» на Ставропольской связывает город с поселком Новый в Адыгее. Катер перевозит до 30 пассажиров каждые 15-20 минут с 6 до 22 без выходных. Подробнее о единственном речном транспорте Краснодара можно узнать здесь.
Одни из красивейших видов на Кубань — на западе города. Еще здесь видны озера в ауле Старобжегокай, Юбилейный микрорайон, Кубанский аграрный госуниверситет, Ботанический сад и очистные сооружения канализации, управляемые краснодарским «Росводоканалом».
Думая о реке Кубань, краснодарцы вспоминают реку Карасун, которая уже давно осталась сетью озер в центральной и восточной частях города. Это Карасунские озера между Пашковским и Комсомольскими микрорайонами, около Кубанского госуниверситета и Покровские озера у стадиона «Кубань».
Краснодарский нефтеперерабатывающий завод по улице Захарова — старейший из ныне действующих в России, его запустили в 1911 году. Сейчас его проектная мощность указана 3,1 млн тонн в год. Принадлежит ООО «Афипский НПЗ».
Урбанист Аркадий Гершман говорил, что Краснодару повезло с трамваем: «Во многих городах линии уничтожали, трамваи списывали, и никто ни за чем не следил. В Краснодаре видно, что транспорт не пустили на самотек, и, насколько я знаю, краснодарский трамвай даже приносит прибыль. Это удивительная ситуация и хороший пример для всей России».
Пока власти только планируют провести новые трамвайные ветки в Гидрострой, к Западному обходу, к Домбайской и к Восточному обходу и построить Северное трамвайное депо, можно посмотреть на Западное и Восточное трамвайные депо.
С 2020 года торговые центры пережили много проблем: их закрывали на карантин, стращали QR-кодированием и оставляли без магазинов, закрывшихся в России из-за спецоперации в Украине. Но и с масочным режимом, и без «Леруа Мерлен» с «Зарой» краснодарские ТЦ остаются местом притяжения горожан.
Концентрация краснодарского зашкаливает между улицами Восточно-Кругликовской и Посадского. Там ФК «Краснодар» играет на стадионах «Краснодар» и «Краснодар-2», рядом с ними все ширится парк «Краснодар», где открыты ресторан «Краснодар» и бургерная «Краснодар».
Стадионы и парк, построенные Галицким в географическом центре города, окружены всем характерно-краснодарским — частным сектором, позднесоветскими многоэтажками, индустриальными кварталами, плотной застройкой 2010-х и плодородными полями, которые постепенно исчезают под расширяющимися поселками.
Но Краснодар может похвастаться и другими парками: например, лесопарком Красный кут, около которого строится коттеджный поселок, или Чистяковской рощей с детсадом среди павильонов бывшей ВДНХ.
И, конечно же, Краснодар последних десятилетий — это то, куда он продолжает строиться. Одна из активных зон застройки — поселок Знаменский на востоке города. Один из девелоперов разбил там парк на 9 га, его уже сравнивали с парком «Краснодар».
Это далеко не все панорамы Краснодара, опубликованные «Яндекс.картами». Исследовать их самостоятельно можно здесь.
Ниже предлагаем несколько статей, которые Юга.ру сделали с аэросъемкой, когда еще было можно:
- закрытый кинотеатр «Аврора»;
- новая канатная дорога в Горячем Ключе;
- лестница «800 ступеней» в Анапе;
- будущий городской пляж Краснодара в... Старокорсунской;
- заброшенная мельница купца Киор-Оглы;
- реконструкция Женского училища на Красной/Длинной;
- заповедник Утриш через два года после пожара.