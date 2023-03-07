На новом Яблоновском мосту в Краснодаре установили первую арку

Ещё 26 февраля сегменты не были соединены в единую дугу. Далее подрядчик будет устанавливать ванты. Финальным этапом станет устройство проезжей части. Открыть мост планируют в 2023 году.

Напомним, Яблоновский мост признали аварийным в 2019 году после инженерного обследования сооружения. Новый объект появится в 20 метрах от действующего. Мост протяженностью 1,1 км будет четырехполосным — по две полосы для движения транспорта в каждую сторону. Допустимая скорость движения — 80 км/ч. Также будет пешеходный тротуар шириной 3 метра и велосипедная дорожка.

Как писали Юга.ру, в 2024 году планируется ремонт Тургеневского моста, его закроют на 14 месяцев.