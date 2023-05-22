В Сочи некоторые отели вдвое снизили цены на бронирование в мае-июне — «Турдом»

Неделю назад стандартный номер на двоих в Omega Sirius 3* можно было забронировать за 42 тыс. руб. на конец мая. Сейчас он стоит 24 тыс. руб.



Также «Сочи Парк Отель» 3* предлагает жителям ЮФО забронировать проживание на 30% дешевле. По данным туристического портала, «Бридж Резорт» 4* опустил цены в прайсе на конец мая — начало июня на 10%.

По словам подписчиков телеграм-канала «Крыша Турдома», на июль проживание стало дешевле практически в два раза. В январе стандарт на двоих без балкона на девять ночей можно было забронировать за 320 тыс. руб., сейчас — за 155 тыс. руб.



Руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что «пятизвездочные пока держат прайсы на прежнем уровне».



По данным туристического портала, причины падения прайсов связаны со спадом интереса к городу-курорту после майских праздников.



«Сочинские отели сейчас могут менять цены по несколько раз в день, чтобы «нащупать» реальный тариф, по которому пойдут активные продажи», — отмечают специалисты.



Как сообщали ранее Юга.ру, Краснодарский край занял первое место по ценам на летний отдых в санаториях.