В Сочи некоторые отели вдвое снизили цены на бронирование в мае-июне — «Турдом»

Краснодарский край

Распечатать

  • Санаторий Орджоникидзе © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    Санаторий Орджоникидзе © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

Ряд сочинских гостиниц снизили цены на размещение до 60%

Некоторые отели Сочи вдвое снизили цены на проживание. Так, размещение в гостиницах сети Sirius стало дешевле на 50–60%, сообщает «Турдом».

Читайте также:

Неделю назад стандартный номер на двоих в Omega Sirius 3* можно было забронировать за 42 тыс. руб. на конец мая. Сейчас он стоит 24 тыс. руб.

Также «Сочи Парк Отель» 3* предлагает жителям ЮФО забронировать проживание на 30% дешевле. По данным туристического портала, «Бридж Резорт» 4* опустил цены в прайсе на конец мая — начало июня на 10%.

По словам подписчиков телеграм-канала «Крыша Турдома», на июль проживание стало дешевле практически в два раза. В январе стандарт на двоих без балкона на девять ночей можно было забронировать за 320 тыс. руб., сейчас — за 155 тыс. руб.

Руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что «пятизвездочные пока держат прайсы на прежнем уровне».

По данным туристического портала, причины падения прайсов связаны со спадом интереса к городу-курорту после майских праздников.

«Сочинские отели сейчас могут менять цены по несколько раз в день, чтобы «нащупать» реальный тариф, по которому пойдут активные продажи», — отмечают специалисты.

Как сообщали ранее Юга.ру, Краснодарский край занял первое место по ценам на летний отдых в санаториях.

Курорты и туризм Отели Сочи Черное море

Новости

В Сочи некоторые отели вдвое снизили цены на бронирование в мае-июне — «Турдом»
Мэрия пообещала отремонтировать улицу Посадского у парка «Краснодар» до конца июня. Позже там планируют построить новую дорогу
Босиком и в кимоно. В Японском саду парка «Краснодар» открыли Чайный дом
Самый дешёвый квадратный метр жилья в Сочи обойдётся в 200 тыс. рублей — эксперт
Жители Анапы протестуют против установки забора с колючей проволокой на пляже в Сукко
Приставы обязали администрацию Успенского района снести постройки на базе отдыха, где львица набросилась на ребенка

Лента новостей

Реклама на сайте