На Черноморском побережье открыли купальный сезон. В соцсетях появились видео с пляжей курортов

В Сочи, Анапе, Геленджике и Новороссийске 15 мая купаются и загорают

В Краснодарском крае стартовал пляжный сезон. В сети появились видео с пляжей Анапы, Сочи, Геленджика и Новороссийска. Горожане и туристы открыли сезон загара, на некоторых кадрах видно и купающихся в море.

На Черноморском побережье сейчас переменная облачность без осадков. Температура воздуха в районе 26°С, а морской воды — 14°С. В Приморско-Ахтарске температура воды в море 16°С. В сети пишут, что в Сочи вода прогрелась до 18°С.

По данным синоптиков, 16 мая на Азовском побережье днем будет 21-26°С, местами в юго-восточных районах 18-23°С. На Черноморском побережье малооблачно и без осадков. Температура днем 18-23°С.



Тем временем в Сочи началась проверка цен на пляжные услуги. Средняя стоимость аренды шезлонгов составит 280 рублей. Туалеты, раздевалки и душ будут бесплатными.