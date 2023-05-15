В Краснодаре планируют построить девять новых ливневок. Рассказываем, где

В Краснодаре летом планируют начать строительство ливневой канализации в районе Дмитриевской Дамбы. Еще по шести адресам готовят проекты

Летом в Краснодаре планируют приступить к строительству ливневки по улице Дмитриевская Дамба от Горького до Суворова. В пресс-службе мэрии города рассказали, что для выбора подрядчика уже запустили электронный аукцион. Контракт хотят заключить до конца мая.

Согласно информации на госзакупках, организации могут подавать заявки на строительство ливневки до 16 мая. Начальная цена контракта составляет 9,6 млн рублей. Работу подрядчик должен будет завершить до 27 ноября.

Также в Краснодаре проектируют ливневки еще по шести адресам:

по ул. Беговой от ул. Бульвар Строителей до ул. Заречной;

по ул. Садовой и ул. им. Шевченко в Пашковском жилом массиве;

в районе пересечения ул. 2-я Пятилетка и ул. Ставропольской;

по ул. им. Братьев Дроздовых от дома № 29 до ул. им. Вишняковой;

в районе Раздельного и Пригородного проездов в пос. Северном;

в районе стадиона «Кубань».

Как рассказали в пресс-службе, проекты почти готовы. Положительное заключение по ним власти ожидают получить летом. Приступить к строительству хотят в 2024 году.

Также заключили контракт для строительства ливневки вдоль Западного обхода. Сейчас там идут подготовительные работы. Завершить строительство хотят в 2025 году.

Решается вопрос по отводу дождевой воды с улиц Российской и Восточно-Кругликовской в ливневый коллектор по улице им. Петра Метальникова. Для этого необходимо построить две канализационно-насосные станции. Сейчас идет формирование земельных участков. Во втором полугодии рассмотрят возможность начала работ.

Как писали Юга.ру, неделю назад после дождей в Краснодаре затопило улицы Солнечную, Российскую, Ивановскую, Агрохимическую, Ростовское шоссе и коттеджный поселок «Изумрудный город».