В Апшеронске подрядчика подозревают в краже 5 млн рублей при проектировании рекультивации мусорного полигона

По данным ведомства, администрация Апшеронска заключила контракт с подрядчиками по созданию проекта по ликвидации мусорного полигона. Компания в процессе допустила ряд нарушений, подделала документы и украла почти 5 млн рублей. Это причинило большой ущерб бюджету города.



Материалы прокуратуры направили в местный отдел полиции. После их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае хотят рекультивировать все закрытые свалки. По пяти объектам идет проектирование. А в Крыму заявили о планах построить три мусоросортировочных завода за 10 млрд рублей.