В Апшеронске подрядчика подозревают в краже 5 млн рублей при проектировании рекультивации мусорного полигона

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Апшеронском районе возбуждено уголовное дело из-за мошенничества при создании проекта по рекультивации свалки

В Апшеронске недействующий полигон твердых коммунальных отходов требовал ликвидации. В проекте по рекультивации свалки обраружили следы мошенничества. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

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По данным ведомства, администрация Апшеронска заключила контракт с подрядчиками по созданию проекта по ликвидации мусорного полигона. Компания в процессе допустила ряд нарушений, подделала документы и украла почти 5 млн рублей. Это причинило большой ущерб бюджету города.

Материалы прокуратуры направили в местный отдел полиции. После их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае хотят рекультивировать все закрытые свалки. По пяти объектам идет проектирование. А в Крыму заявили о планах построить три мусоросортировочных завода за 10 млрд рублей.

Апшеронский район Мошенничество Мусор Прокуратура Экология

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В Апшеронске подрядчика подозревают в краже 5 млн рублей при проектировании рекультивации мусорного полигона
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