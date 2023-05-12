Три мусоросортировочных завода за 10 млрд рублей построят в Крыму

В Крыму появятся три мусоросортировочных завода. На их строительство выделено 10 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «РИА Новости» сообщил председатель комитета госсовета республики по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов.

«Одна из самых важных новостей для республики Крым — это то, что начато строительство мусоросортировочных заводов, так называемых технопарков. Соответствующее финансирование выделено федеральным бюджетом. Мы уверены, что все технопарки в Крыму будут построены», — рассказал СМИ Шаповалов.

По данным завкафедрой геоэкологии академии Вернадского Татьяны Бобры, на сегодня в Крыму действуют восемь открытых мусорных полигонов. Со строительством экотехнопарков их численность сократится до двух.

«Открытые полигоны для ТБО — это просто некрасиво. Крым — регион лечебно-оздоровительный, курортный, поэтому вопросы эстетики окружающей среды, а не только ее качества, это тоже достаточно важно», — отметила эколог.

Реализацию трех проектов должны завершить до конца 2024 года.



Напомним, что в январе 2023 года российский экологический оператор подал концессии по мусороперерабатывающим заводам в Крымском, Ленинградском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края. Для объектов «Дон» и «Верхнее Буу» подбирают участки. На реализацию пяти объектов требуется 24 млрд рублей. Также РЭО начал рекультивацию мусорного полигона в Геленджике. Работы обещают завершить до конца 2023 года.



Как сообщали ранее Юга.ру, Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела о нарушениях на мусорном полигоне в станице Полтавской Краснодарского края.