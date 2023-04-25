В Краснодарском крае хотят рекультивировать все закрытые свалки. По пяти объектам идет проектирование

На Кубани планируют рекультивацию свалок в Успенском, Кореновском, Белореченском районах, Анапе и Апшеронске. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

«В этом году мы прорабатываем возможность рекультивации всех закрытых объектов обращения с ТКО на территории региона. Сейчас идут проектные работы по рекультивации пяти исчерпавших свой ресурс свалок. Ряд документов уже находится на завершающих стадиях и проходит Главгосэкспертизу и Государственную экологическую экспертизу», — заявил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Продолжается работа по получению господдержки на ликвидацию свалок в Новороссийске, Приморско-Ахтарске и Крымске. Росприроднадзор оценивает степень накопленного вреда окружающей среде.

По данным пресс-службы администрации, сегодня по проекту «Генеральная уборка» идет рекультивация объекта в селе Кабардинка, а по проекту «Чистая страна» — в Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском районе.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Горячем Ключе начали рекультивировать мусорный полигон.