В Краснодарском крае хотят рекультивировать все закрытые свалки. По пяти объектам идет проектирование

Краснодарский край

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  • Ликвидация стихийной свалки за микрорайоном Гидростроителей в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Ликвидация стихийной свалки за микрорайоном Гидростроителей в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Проекты ликвидации свалок в пяти районах края готовят на Кубани

На Кубани планируют рекультивацию свалок в Успенском, Кореновском, Белореченском районах, Анапе и Апшеронске. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

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«В этом году мы прорабатываем возможность рекультивации всех закрытых объектов обращения с ТКО на территории региона. Сейчас идут проектные работы по рекультивации пяти исчерпавших свой ресурс свалок. Ряд документов уже находится на завершающих стадиях и проходит Главгосэкспертизу и Государственную экологическую экспертизу», — заявил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Продолжается работа по получению господдержки на ликвидацию свалок в Новороссийске, Приморско-Ахтарске и Крымске. Росприроднадзор оценивает степень накопленного вреда окружающей среде.

По данным пресс-службы администрации, сегодня по проекту «Генеральная уборка» идет рекультивация объекта в селе Кабардинка, а по проекту «Чистая страна» — в Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском районе.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Горячем Ключе начали рекультивировать мусорный полигон.

Анапа Апшеронский район Белореченский район Кореновский район Мусор Успенский район Экология

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В Краснодарском крае хотят рекультивировать все закрытые свалки. По пяти объектам идет проектирование
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