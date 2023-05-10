Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела о нарушениях на мусорном полигоне в станице Полтавской Краснодарского края

Краснодарский край

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  • Свалка в Полтавской © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Свалка в Полтавской © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Глава СКР поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении правил обращения с отходами в Краснодарском крае

«Жители станицы Полтавской Краснодарского края оставили многочисленные комментарии в телеграм-канале Информационного центра СК России о нарушениях со стороны ООО «МП «ЖКХ» в связи с деятельностью полигона твердых бытовых отходов вблизи указанного населенного пункта», сообщили в СК.

В сообщении указано, что больше двух лет ежедневно по улицам станицы мимо жилых домов проезжают десятки мусоровозов. О том, как в Полтавской пытаются бороться с грузовиками с отходами, мы писали здесь.  Помимо этого, СК указывает, что жители «обеспокоены возможными проблемами со здоровьем, а также экологическим бедствием, которое может спровоцировать деятельность указанного полигона».

В публикации СК России отметили, что ситуация получила распространение в СМИ. И теперь Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Краснодарскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела, а по завершении — о результатах.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — подытожили в СК.

В комментариях к посту появилось сообщение следователя, который пояснил, что идет расследование по ч. 1 ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Он добавил, что «назначена экспертиза по проведению анализа загрязнения окружающей среды, которая производством не окончена».

Ранее Юга.ру писали, что жители станицы Полтавской написали обращение президенту.

Александр Бастрыкин Красноармейский район Мусор Правосудие Следственный комитет

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