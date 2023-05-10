Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела о нарушениях на мусорном полигоне в станице Полтавской Краснодарского края

Глава СКР поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении правил обращения с отходами в Краснодарском крае

«Жители станицы Полтавской Краснодарского края оставили многочисленные комментарии в телеграм-канале Информационного центра СК России о нарушениях со стороны ООО «МП «ЖКХ» в связи с деятельностью полигона твердых бытовых отходов вблизи указанного населенного пункта», — сообщили в СК.

В сообщении указано, что больше двух лет ежедневно по улицам станицы мимо жилых домов проезжают десятки мусоровозов. О том, как в Полтавской пытаются бороться с грузовиками с отходами, мы писали здесь. Помимо этого, СК указывает, что жители «обеспокоены возможными проблемами со здоровьем, а также экологическим бедствием, которое может спровоцировать деятельность указанного полигона».

В публикации СК России отметили, что ситуация получила распространение в СМИ. И теперь Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Краснодарскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела, а по завершении — о результатах.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — подытожили в СК.

В комментариях к посту появилось сообщение следователя, который пояснил, что идет расследование по ч. 1 ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Он добавил, что «назначена экспертиза по проведению анализа загрязнения окружающей среды, которая производством не окончена».