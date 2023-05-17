Росимущество передало четыре участка для строительства курорта «Лагонаки»

В пресс-службе Росимущества сообщили, что передали в муниципальную собственность Даховского сельского поселения четыре земельных участка. Их общая площадь составляет 53 га.

Участки передали для строительства всесезонного курорта «Лагонаки». Реализацию проекта хотят завершить к 2025 году. Общий объем инвестиций составит 35 млрд рублей. По предварительным оценкам, курорт ежегодно будут посещать около 500 тыс. человек.

В ведомстве отметили, что «Лагонаки» будет находиться вблизи природоохранных территорий, но не нанесет ущерба окружающей среде. Гостиничная инфраструктура будет располагаться за пределами особо охраняемых природных территорий.

Ранее Юга.ру писали, что экологи выступили против создания курорта. Они считают, что строительство может привести к нарушению и загрязнению запаса чистой питьевой воды, гибели птиц и другим необратимым последствиям для флоры и фауны. Российские ученые даже опубликовали открытое письмо Путину.

Также власти говорили, что «Лагонаки» появится только при одобрении ЮНЕСКО. При этом в начале июня 2021 года руководство республики и НАО «Красная поляна» подписали на инвестфоруме в Санкт-Петербурге соглашение о создании экокурорта.

В рамках реализации первой очереди предусмотрено строительство гостиничного комплекса на 642 номера, подвесных канатных дорог и обустройство 25 км горнолыжных трасс. Общий номерной фонд курорта составит 2,5 тыс. номеров.