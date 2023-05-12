Губернатор запустил серийное производство коптеров в Краснодаре. В прошлом году Кондратьев запретил полёты дронов на Кубани
Первую партию беспилотников предприятие передало Минобороны РФ и Росгвардии. До конца мая планируют выпустить еще 50 аппаратов
Вениамин Кондратьев 11 мая заявил о выходе региона на серийное производство беспилотников. Об этом сообщает портал администрация края.
Губернатор встретился с учредителем предприятия по производству аппаратов Александром Фоминым и осмотрел цеха.
«Знаю, что разработанные модели беспилотников уже успешно прошли испытания в боевых условиях и зарекомендовали себя с лучшей стороны. Первые опытные образцы собирали вручную. Теперь вы переходите на серийное производство. Беспилотные летательные аппараты востребованы на рынке. Мы готовы и дальше вас поддерживать, это важно для экономики всего края», — заявил Кондратьев.
Глава региона также отметил, что беспилотники нужны, в первую очередь, для военнослужащих, но аппараты также можно использовать и в других сферах.
Учредитель предприятия рассказал, что сегодня компания создает более 70 различных комплексов и обучает операторов коптеров.
Напомним, что с 12 декабря 2022 года в Краснодарском крае запретили полёты беспилотников. На сайте администрации региона опубликовали постановление губернатора № 903 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 757…».
Как сообщали ранее Юга.ру, в полиции Краснодарского края создали подразделение по борьбе с беспилотниками.