Губернатор запустил серийное производство коптеров в Краснодаре. В прошлом году Кондратьев запретил полёты дронов на Кубани

Губернатор встретился с учредителем предприятия по производству аппаратов Александром Фоминым и осмотрел цеха.



«Знаю, что разработанные модели беспилотников уже успешно прошли испытания в боевых условиях и зарекомендовали себя с лучшей стороны. Первые опытные образцы собирали вручную. Теперь вы переходите на серийное производство. Беспилотные летательные аппараты востребованы на рынке. Мы готовы и дальше вас поддерживать, это важно для экономики всего края», — заявил Кондратьев.

Глава региона также отметил, что беспилотники нужны, в первую очередь, для военнослужащих, но аппараты также можно использовать и в других сферах.



Учредитель предприятия рассказал, что сегодня компания создает более 70 различных комплексов и обучает операторов коптеров.



Напомним, что с 12 декабря 2022 года в Краснодарском крае запретили полёты беспилотников. На сайте администрации региона опубликовали постановление губернатора № 903 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 757…».



Как сообщали ранее Юга.ру, в полиции Краснодарского края создали подразделение по борьбе с беспилотниками.