Губернатор запустил серийное производство коптеров в Краснодаре. В прошлом году Кондратьев запретил полёты дронов на Кубани

Краснодарский край

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  • Вениамин Кондратьев © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вениамин Кондратьев © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Первую партию беспилотников предприятие передало Минобороны РФ и Росгвардии. До конца мая планируют выпустить еще 50 аппаратов

Вениамин Кондратьев 11 мая заявил о выходе региона на серийное производство беспилотников. Об этом сообщает портал администрация края.

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Губернатор встретился с учредителем предприятия по производству аппаратов Александром Фоминым и осмотрел цеха.

«Знаю, что разработанные модели беспилотников уже успешно прошли испытания в боевых условиях и зарекомендовали себя с лучшей стороны. Первые опытные образцы собирали вручную. Теперь вы переходите на серийное производство. Беспилотные летательные аппараты востребованы на рынке. Мы готовы и дальше вас поддерживать, это важно для экономики всего края», — заявил Кондратьев.

Глава региона также отметил, что беспилотники нужны, в первую очередь, для военнослужащих, но аппараты также можно использовать и в других сферах.

Учредитель предприятия рассказал, что сегодня компания создает более 70 различных комплексов и обучает операторов коптеров.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года в Краснодарском крае запретили полёты беспилотников. На сайте администрации региона опубликовали постановление губернатора № 903 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 757…». 

Как сообщали ранее Юга.ру, в полиции Краснодарского края создали подразделение по борьбе с беспилотниками.

Вениамин Кондратьев Краснодар Министерство обороны России Наука Росгвардия Технологии

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