В Краснодарском крае запретили полёты беспилотников. В Адыгее квадрокоптеры ещё можно использовать

На сайте администрации региона опубликовали постановление губернатора № 903 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 757…». Оно вступает в силу с 12 декабря и должно усилить охрану общественного порядка и обеспечить безопасность на территории края.

Согласно документу, временно запретили использование беспилотных гражданских воздушных судов в пространстве над территорией Краснодарского края, за исключением дронов, используемых органами власти или по их нуждам.

Напомним, 19 марта 2022 года вышло постановление № 415. Теперь на государственный учёт нужно ставить беспилотники от 0,15 до 30 кг. Раньше минимальная масса была 0,25 кг.

Запрет на полёты дронов в Краснодарском крае обсуждали ещё в ноябре. Министр ГО и ЧС региона Сергей Штриков провёл рабочее совещание по вопросу дополнительных мер обеспечения безопасности на ряде объектов, после которого начали готовить соответствующий нормативно-правовой акт. Сроки введённых ограничений не уточняются.

Видеограф Евгений Таранжин написал в своём телеграм-канале, что «это всё печально, пока везде развивают, у нас сдерживают, усложняют процессы, либо вообще запрещают».

«И это в то время, когда людей начали приучать регистрировать и получать разрешения на полеты. Это решение явно теперь приведёт к обратному», — считает Таранжин.

Регионы начали вводить ограничения на полёты беспилотников ещё в ноябре. Запрет существует в Нижегородской, Саратовской, Тульской, Рязанской областях и ряде других.

Как писали Юга.ру, с 20 октября в Краснодарском крае действует средний уровень реагирования и особый режим. А в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — военное положение.