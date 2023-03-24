В полиции Краснодарского края создали подразделение по борьбе с беспилотниками

В краевом МВД сообщили, что подразделение проводит тренировки и уже готово к отражению атак

Начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев сообщил, что в регионе создали подразделение по пресечению возможных атак беспилотных летательных аппаратов, пишет ТАСС.

По его словам, новая структура проводит тренировки и уже готова к отражению возможных атак с использованием бпла.

«Что касается деятельности органов внутренних дел, мы создали подразделение в центре информационных технологий и связи и вооружили [оборудованием], которое будет подавлять эти беспилотники, протестировали. Опасность существует, но мы постараемся всем комплексом оперативно-розыскных, упредительно-профилактических мер сделать так, чтобы все мероприятия прошли успешно», — передает слова Андреева ТАСС.

Как писали Юга.ру, в конце февраля беспилотники упали в Туапсе и Адыгее. А рано утром 22 марта три беспилотники сбили над Черным морем.