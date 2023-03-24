В полиции Краснодарского края создали подразделение по борьбе с беспилотниками

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краевом МВД сообщили, что подразделение проводит тренировки и уже готово к отражению атак

Начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев сообщил, что в регионе создали подразделение по пресечению возможных атак  беспилотных летательных аппаратов, пишет ТАСС.

По его словам, новая структура проводит тренировки и уже готова к отражению возможных атак с использованием бпла.

«Что касается деятельности органов внутренних дел, мы создали подразделение в центре информационных технологий и связи и вооружили [оборудованием], которое будет подавлять эти беспилотники, протестировали. Опасность существует, но мы постараемся всем комплексом оперативно-розыскных, упредительно-профилактических мер сделать так, чтобы все мероприятия прошли успешно», — передает слова Андреева ТАСС.

Как писали Юга.ру, в конце февраля беспилотники упали в Туапсе и Адыгее. А рано утром 22 марта три беспилотники сбили над Черным морем. 

Полиция СВО

Новости

Четверо из 10 жителей ЮФО стали сортировать мусор и покупать меньше пластика — Авито
«Античный город Горгиппия». В Анапе проведут эксклюзивную экскурсию
В субботу в Краснодаре пройдёт «Бардак маркет»
На выходных в Краснодарском крае будет облачно, но тепло
В Краснодарском крае полицейскому, который насмерть сбил велосипедистку, дали шесть лет тюрьмы
Французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin продаст российские магазины

Лента новостей

Бульвар героев и ларьков
Вчера, 12:12
Бульвар героев и ларьков
Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков
Города Черноморского побережья окутал туман
Вчера, 14:08
Города Черноморского побережья окутал туман
Показываем загадочное и красивое
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
Вчера, 07:47
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
В Новороссийске отметят день леса

Реклама на сайте