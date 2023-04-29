В Севастополе сгорела нефтебаза, глава региона винит беспилотники

Крым

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  • Пожар на нефтебазе в Севастополе, 29 апреля 2023 г. © Скриншот видео телеграм-канала «РаZVожаев», T.me/s/razvozhaev
    Пожар на нефтебазе в Севастополе, 29 апреля 2023 г. © Скриншот видео телеграм-канала «РаZVожаев», T.me/s/razvozhaev

Утром 29 апреля начался сильный пожар на нефтебазе в Севастополе, губернатор региона обвиняет «вражеские беспилотники»

Около 5 утра 29 апреля произошло возгорание нефтебазы в микрорайоне Казачья Бухта города Севастополь — об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Развожаев.

Прибывшие на место пожарные расчеты установили, что огонь охватил площадь более 1000 кв. м — загорелись четыре крупные цистерны, а также разлившееся вокруг них топливо. Пожару был присвоен самый высокий, четвертый класс опасности.

Вскоре Развожаев сообщил, что человеческих жертв нет и что перебоев с бензином в Севастополе вследствие этого происшествия не предвидится.

Позже губернатор Севастополя добавил, что «по предварительным данным причиной пожара стало попадание двух вражеских беспилотных летательных аппаратов в резервуары». Сейчас на месте задействованы все силы МЧС Севастополя, несколько пожарных расчетов из Республики Крым, моряки Черноморского флота, а также специальный пожарный поезд, Полностью потушить открытое возгорание специалисты планируют к 18:00.

ДОПОЛНЕНО: Глава Крыма Серей Аксёнов сообщил, что утром 29 апреля было сбито ещё два беспилотника со взрывчаткой.

Ранее на этой неделе в акватории новороссийского порта обнаружили нефтяное пятно площадью 4000 кв. м, а на Крымском мосту в ночь с 28 на 29 апреля должны были заработать 84 дополнительных пункта досмотра.

Пожары СВО Севастополь

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