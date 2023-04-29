В Севастополе сгорела нефтебаза, глава региона винит беспилотники

Прибывшие на место пожарные расчеты установили, что огонь охватил площадь более 1000 кв. м — загорелись четыре крупные цистерны, а также разлившееся вокруг них топливо. Пожару был присвоен самый высокий, четвертый класс опасности.

Около 5 утра 29 апреля произошло возгорание нефтебазы в микрорайоне Казачья Бухта города Севастополь — об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Развожаев.

Вскоре Развожаев сообщил, что человеческих жертв нет и что перебоев с бензином в Севастополе вследствие этого происшествия не предвидится.

Позже губернатор Севастополя добавил, что «по предварительным данным причиной пожара стало попадание двух вражеских беспилотных летательных аппаратов в резервуары». Сейчас на месте задействованы все силы МЧС Севастополя, несколько пожарных расчетов из Республики Крым, моряки Черноморского флота, а также специальный пожарный поезд, Полностью потушить открытое возгорание специалисты планируют к 18:00.