Санитара психоневрологического интерната Ейска будут судить за избиение до смерти пациента, который отказался идти на прогулку

Следком Кубани сообщил 14 мая, что в Ейске будут судить санитара психоневрологического интернета (ПНИ), который избил пациента

Инцидент произошел в марте 2020 года. По версии следствия, 29-летний санитар Ейского психоневрологического интерната предложил своему 32-летнему подопечному выйти на прогулку. Мужчина отказался, тогда сотрудник медучреждения ударил его два раза ногой в грудь и живот. Через несколько дней мужчину доставили в Ейскую районную больницу. Несмотря на помощь медиков, он скончался от разрыва задней стенки мочевого пузыря.

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Санитару интерната предъявили обвинение по ч 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть). Во время следствия он находился под домашним арестом. 14 мая пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщила, что дело направили в суд.

О проблемах в ПНИ сообщалось неоднократно. Так, например, глава московского Центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер опубликовала доклад, в котором рассказала, как в отделениях милосердия относятся к инвалидам с тяжелыми неврологическими расстройствами и слабоумием. Активистка выступила за реформу в психоневрологических интернатах. Вот ее основные предложения: — административно переподчинить медслужбу социальных учреждений системе здравоохранения регионов;

— запретить перевод во взрослые учреждения маловесных детей из отделений милосердия детских домов-интернатов;

— провести освидетельствование всех пациентов, чтобы выявить их медицинские и паллиативные потребности;

— пересмотреть штатное расписание отделений милосердия с упором на уходовый персонал;

— разработать стандарт оснащения отделений милосердия.