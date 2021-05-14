Санитара психоневрологического интерната Ейска будут судить за избиение до смерти пациента, который отказался идти на прогулку
Следком Кубани сообщил 14 мая, что в Ейске будут судить санитара психоневрологического интернета (ПНИ), который избил пациента
Инцидент произошел в марте 2020 года. По версии следствия, 29-летний санитар Ейского психоневрологического интерната предложил своему 32-летнему подопечному выйти на прогулку. Мужчина отказался, тогда сотрудник медучреждения ударил его два раза ногой в грудь и живот.
Через несколько дней мужчину доставили в Ейскую районную больницу. Несмотря на помощь медиков, он скончался от разрыва задней стенки мочевого пузыря.
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Санитару интерната предъявили обвинение по ч 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть). Во время следствия он находился под домашним арестом. 14 мая пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщила, что дело направили в суд.
О проблемах в ПНИ сообщалось неоднократно. Так, например, глава московского Центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер опубликовала доклад, в котором рассказала, как в отделениях милосердия относятся к инвалидам с тяжелыми неврологическими расстройствами и слабоумием. Активистка выступила за реформу в психоневрологических интернатах. Вот ее основные предложения:
— административно переподчинить медслужбу социальных учреждений системе здравоохранения регионов;
— запретить перевод во взрослые учреждения маловесных детей из отделений милосердия детских домов-интернатов;
— провести освидетельствование всех пациентов, чтобы выявить их медицинские и паллиативные потребности;
— пересмотреть штатное расписание отделений милосердия с упором на уходовый персонал;
— разработать стандарт оснащения отделений милосердия.
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Проблему на тему ПНИ поднимали и в Краснодаре. Благотворительная организация «Открытая среда» провела в краснодарском центре современного искусства «Типография» перформанс «Свое место».
«Тема психоневрологических интернатов очень острая, реформу ПНИ пытаются протолкнуть давно. И я понимаю, что отчасти она не продвигается из-за того, что общество о таких интернатах не информировано. [....] Если спросить у человека, знает ли он, что такое психоневрологический интернат, скорее всего, он ответит нет. Или скажет, что это психушка. История же с ними совсем другая, более глубокая и сложная», — рассказала руководитель благотворительной организации «Открытая среда» Анна Сметана.
А недавно журналистка и фотограф «Новой газеты» Елена Костюченко и Юрий Козырев провели три недели в психоневрологическом интернате. О том, как это было, можно прочитать здесь.