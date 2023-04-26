В Краснодаре прошёл первый форум по сопровождаемому проживанию людей с аутизмом

Краснодарский край

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  • Первый форум по сопровождаемому проживанию, Краснодар, 14 апреля 2023 года © Фото Дарьи Лясовой
    Первый форум по сопровождаемому проживанию, Краснодар, 14 апреля 2023 года © Фото Дарьи Лясовой

В Краснодаре в апреле благотворительная общественная организация «Открытая среда» провела первый форум по сопровождаемому проживанию

На мероприятии собрались специалисты из Новороссийска, Сочи, Краснодара и других городов юга России. Среди участников также были родственники людей с аутизмом, представители администрации города, сотрудники НКО.

В течение дня участники форума послушали выступления и обсудили темы организации сопровождаемого проживания, поведение участников в проекте, альтернативной коммуникации для всей семьи. По итогам встречи эксперты приняли резолюцию, которую передали в министерство труда и социального развития Краснодарского края.

Так, по итогам форума организаторы предложили сделать мероприятие ежегодным, разработать механизм взаимодействия между НКО, работающими над тренировочным и сопровождаемым проживанием в регионе, создать площадку для обучения специалистов сопровождения методам прикладного анализа поведения (ПАП) и эрготерапии.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре сейчас функционирует только одна квартира сопровождаемого проживания. В ней на регулярной основе находится 31-летний Евгений Филипповский с РАС. Ранее журналистка Иолина Грибкова посетила квартиру и сделала большой репортаж.

  • Первый форум по сопровождаемому проживанию, Краснодар, 14 апреля 2023 года © Фото Дарьи Лясовой
    Первый форум по сопровождаемому проживанию, Краснодар, 14 апреля 2023 года © Фото Дарьи Лясовой
  • Первый форум по сопровождаемому проживанию, Краснодар, 14 апреля 2023 года © Фото Дарьи Лясовой
    Первый форум по сопровождаемому проживанию, Краснодар, 14 апреля 2023 года © Фото Дарьи Лясовой
  • Первый форум по сопровождаемому проживанию, Краснодар, 14 апреля 2023 года © Фото Дарьи Лясовой
    Первый форум по сопровождаемому проживанию, Краснодар, 14 апреля 2023 года © Фото Дарьи Лясовой
  • Первый форум по сопровождаемому проживанию, Краснодар, 14 апреля 2023 года © Фото Дарьи Лясовой
    Первый форум по сопровождаемому проживанию, Краснодар, 14 апреля 2023 года © Фото Дарьи Лясовой
  • Первый форум по сопровождаемому проживанию, Краснодар, 14 апреля 2023 года © Фото Дарьи Лясовой
    Первый форум по сопровождаемому проживанию, Краснодар, 14 апреля 2023 года © Фото Дарьи Лясовой
  • Первый форум по сопровождаемому проживанию, Краснодар, 14 апреля 2023 года © Фото Дарьи Лясовой
    Первый форум по сопровождаемому проживанию, Краснодар, 14 апреля 2023 года © Фото Дарьи Лясовой
  • Первый форум по сопровождаемому проживанию, Краснодар, 14 апреля 2023 года © Фото Дарьи Лясовой
    Первый форум по сопровождаемому проживанию, Краснодар, 14 апреля 2023 года © Фото Дарьи Лясовой
  • Первый форум по сопровождаемому проживанию, Краснодар, 14 апреля 2023 года © Фото Дарьи Лясовой
    Первый форум по сопровождаемому проживанию, Краснодар, 14 апреля 2023 года © Фото Дарьи Лясовой
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