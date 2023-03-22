Новая дорога к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края готова наполовину

Готовность дальнего подхода к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составляет 50%, сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Все работы, по его словам, закончат в 2024 году.

Новая дорога разгрузит федеральную трассу А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк», позволит вывести транзитный транспорт и сократит время в пути к Черному морю. Кроме того, после запуска обхода добраться от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа.

Дальний подход к мосту сделают четырехполосным, без светофорного регулирования и с разрешенной скоростью 90 км/час. Протяженность дороги составит 119 км, в её составе будет построено 10 разноуровневых развязок, которые обеспечат возможность съезда с трассы к городам, поселкам и станицам Краснодарского края. Также дорожники сделают 49 мостов и путепроводов.