Новая дорога к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края готова наполовину

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Полностью завершить работы обещают в 2024 году

Готовность дальнего подхода к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составляет 50%, сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Все работы, по его словам, закончат в 2024 году.

Новая дорога разгрузит федеральную трассу А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк», позволит вывести транзитный транспорт и сократит время в пути к Черному морю. Кроме того, после запуска обхода добраться от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа.

Дальний подход к мосту сделают четырехполосным, без светофорного регулирования и с разрешенной скоростью 90 км/час. Протяженность дороги составит 119 км, в её составе будет построено 10 разноуровневых развязок, которые обеспечат возможность съезда с трассы к городам, поселкам и станицам Краснодарского края. Также дорожники сделают 49 мостов и путепроводов. 

  • © Скриншот с сайта Упрдор «Тамань»
    © Скриншот с сайта Упрдор «Тамань»
  • © Скриншот с сайта Упрдор «Тамань»
    © Скриншот с сайта Упрдор «Тамань»
  • © Скриншот с сайта Упрдор «Тамань»
    © Скриншот с сайта Упрдор «Тамань»
  • © Скриншот с сайта Упрдор «Тамань»
    © Скриншот с сайта Упрдор «Тамань»
  • © Скриншот с сайта Упрдор «Тамань»
    © Скриншот с сайта Упрдор «Тамань»

Как писали Юга.ру, дорога пройдет в обход населенных пунктов.  Кроме того, для автомобилистов построят 11 площадок для отдыха. В 2020 году проект первого этапа строительства оценили в 59 млрд рублей, второго — в 55, 16 млрд рублей.

дорога на курорт Дороги Крымский мост Строительство

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