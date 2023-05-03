«Необходима благоприятная погода». Узнали в мэрии Краснодара, когда на фасаде МКЗ появится новый мурал

Эскиз выбрали еще в ноябре 2022 года

Юга.ру решили спросить в пресс-службе администрации, когда художники приступят к нанесению нового мурала. В мэрии не назвали точных сроков, но сказали, что необходима стабильная хорошая погода.

Напомним, осенью 2022 года краснодарцам предложили выбрать эскиз нового граффити для фасада Муниципального концертного зала. Горожанам представили три варианта, отобранные городскими художниками. Работы планировали начать до конца прошлого года.

«Работы по нанесению нового мурала начнутся, когда будут решены вопросы с незавершенным рисунком. Более того, для выполнения качественных работ по нанесению мурала на фасад здания необходима стабильная благоприятная погода», — пояснили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, расписывать стену МКЗ в 2019 году начал итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе. Но завершить работу ему не удалось — сначала в городе похолодало, а затем начался коронавирус.

В 2022 году году мурал решили закрасить и нанести новый. Заниматься этим предложили краснодарским художникам.