Краснодарцев просят выбрать эскиз нового граффити для фасада МКЗ. Старое так и не дорисовали

28 октября власти Краснодара попросили горожан выбрать эскиз нового граффити для фасада здания Муниципального концертного зала. Идея, по информации пресс-службы мэрии, принадлежит известному краснодарскому художнику Георгию Куринову. Он обратился в администрацию города с инициативой бесплатно создать новое граффити на фасаде здания МКЗ.

«Внешний вид стены МКЗ с незавершенным граффити вызывал справедливые нарекания жителей. Считаем принципиально важным, чтобы новый мурал нанес наш краснодарский граффитист», — подчеркнул начальник управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

Проголосовать за новый эскиз можно онлайн на сайте городской администрации до 4 ноября. На выбор представлены 3 варианта. Они были отобраны городскими художниками.

29 ноября 2019 года итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе начал расписывать стену администрации Краснодара. Тогда его напутствовал лично бывший мэр Евгений Первышов. Затем в городе похолодало. Условия работы стали не комфортными. Мастер решил взять паузу и уехал на родину. Весной 2020 в дело вмешался ковид. Из-за опасности распространения инфекции итальянца просили не приезжать в Россию. Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов даже предложил местным граффитистам закончить работу. Желающих не нашлось.

Итальянец Луиджи Мариа Мураторе — всемирно известный стрит-арт-художник. Автор собственного стиля и техники, которую называет «футуризм разбитого окна». Его мурал хоть и не был завершен, но стал важным событием в культурной жизни города.

Спустя почти три года после начала росписи незаконченный мурал итальянского художника планируют закрасить. Инициатор и вдохновитель проекта, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов, накануне отправился в зону СВО.

Ранее Юга.ру рассказывали как в Краснодаре на месте граффити с Серхио Рамосом появился портрет военного, погибшего в ходе СВО.