В Краснодаре открылись магазины Maag. Бренд называют преемником Zara

30 апреля в Краснодаре на месте торговых точек, которые ранее занимала Zara, открылись магазины нового бренда Maag. Об этом сообщил «РБК Краснодар» со ссылкой на информацию ТРЦ. По данным издания, магазины нового бренда открылись в ТРЦ «Галерея», ТЦ «Красная площадь», ТЦ «Мега Адыгея — Кубань» и ТЦ OZ Mall.

Как писали ранее Юга.ру, 5 марта 2022 года компания Inditex закрыла российские магазины брендов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius (по три магазина в Краснодаре) и Oysho, Pull & Bear (по два магазина в Краснодаре). Позже Inditex продала российский бизнес Daher Group.

25 апреля «Мега Адыгея-Кубань» анонсировала открытие Maag (аналог Zara). Также торговый центр сообщил о скором старте продаж в магазинах Dub (бывший Pull & Bear) и Vilet (бывший Stradivarius)

26 апреля в Москве открылся первый в России магазин Maag. Он находится на Неглинной улице, где располагалась испанская Zara. По данным «РБК», внешний вид торговой точки практически не изменился. Производитель отшивает одежду в Турции, Пакистане и Бангладеш.

Ранее Юга.ру рассказывали, что ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» и магазин IKEA могут продать российскому собственнику.