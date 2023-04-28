В «Мега Адыгея-Кубань» откроется магазин Maag. Бренд называют преемником Zara

Предыстория. 5 марта 2022 года Inditex решила закрыть российские магазины брендов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius (по три магазина в Краснодаре) и Oysho, Pull & Bear (по два магазина в Краснодаре). В октябре российское подразделение Inditex сменило название с «Зара СНГ» на «Новая мода». Inditex продала российский бизнес Daher Group, также владеющей ливанской Azadea Group. Она развивает 40 глобальных брендов (в том числе Adidas, Calzedonia, Mango) в странах Ближнего Востока, Персидского залива и Африки.

26 апреля в Москве открылся первый в России Maag. Арабский магазин находится на Неглинной улице, где располагалась испанская Zara. По данным «РБК», внешний вид торговой точки практически не изменился — вешалки, рейлы и столы выполнены в том же стиле. Производитель отшивает одежду в Турции, Пакистане и Бангладеш.



Также 27 апреля новый владелец бывших торговых точек Inditex запустил бренды Dub и Vilet в Петербурге. Магазины начали работу в ТК «Галерея».



Ранее Юга.ру писали, в ТЦ OZ Mall откроются магазины Bershka, Stradivarius, Pull & Bear и Zara, но под другими названиями — Ecru, Vilet, Dub и Maag.



За последний год ряд зарубежных компаний, передавших свои объекты российскому руководству, сменили наименования. Так, McDonald’s взял имя «Вкусно — и точка», Pizza Hut стала «Пиццей Н», Starbucks — Stars coffee, Levi’s — JNS, Reebok — Sneaker Box, французская сеть косметических магазинов L'Occitane теперь зовётся по-русски «Л'Окситан».



Как сообщали ранее Юга.ру, в июле 2022 года Россия окончательно простилась с шведским брендом ИКЕА.