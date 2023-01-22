Одним из первых Daher Group планирует открыть магазин Maag в московском ТЦ «Авиапарк» «с женской, мужской и детской одеждой, которую могли создаваться при участии Inditex». Об этом 20 января сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в сферах коммерческой недвижимости и торговли одеждой. Российский Inditex сказал изданию, что Daher Group будет вести бизнес в РФ под своими брендами, не относящимися к испанской компании.

Предыстория. 5 марта 2022 года Inditex решила закрыть российские магазины брендов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius (по три магазина в Краснодаре) и Oysho, Pull & Bear (по два магазина в Краснодаре).



В октябре российское подразделение Inditex сменило название с «Зара СНГ» на «Новая мода». Inditex продала российский бизнес Daher Group, также владеющей ливанской Azadea Group. Она развивает 40 глобальных брендов (в том числе Adidas, Calzedonia, Mango) в странах Ближнего Востока, Персидского залива и Африки.

В декабре 2022 года «Новая мода» зарегистрировала домены со словами maag, vilet, dub, ecru в названиях. В январе 2023-го «Новая мода» разместила на HeadHunter вакансии сотрудников магазинов в Краснодаре, Ростове, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге.

В Краснодаре 21 января появились вакансии для магазинов в «Галерее» (администратор, директор) и Oz Mall (директор, заместитель директора).