«Экотехпром» увеличит сбор отходов в Анапе. Ранее компания обвиняла жителей Полтавской в срыве графика вывоза мусора

Региональный мусорный оператор «Экотехпром» с 1 мая переходит на летний режим работы в Анапе. Это значит, что в городе начнет работать дополнительная техника и увеличится частота вывоза мусора, пишет «Чисто Анапа».

«С 1 мая 2023 года планируется установка дополнительных контейнеров на летний период в курортных зонах: Пионерский проспект, Витязево, Благовещенская, увеличится и частотность вывоза — до 2-3 раз в день», — написали в телеграме.

Отмечается, что сейчас в Анапе установлено почти 2,5 тыс. контейнеров для мусора, 119 сеток для сбора пластика и 520 контейнеров под пластик по программе «Экология».

Ранее Юга.ру писали, что «Экотехпром» вывозит мусор на полигон около Полтавской. Жители станицы неоднократно просили закрыть свалку и жаловались, что мусоровозы едут на полигон через населенный пункт.

В январе на прямой линии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что дорога к свалке не может пролегать через станицу и мусоровозы должны ездить по альтернативному пути.

Но грузовики продолжили курсировать по улицам станицы и жители стали перекрывать им проезд. Активисты даже организовали круглосуточный контроль за дорогой.

В ответ на это «Экотехпром» обвинил жителей Полтавской в срыве графика вывоза мусора.