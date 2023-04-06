«Экотехпром» обвинил жителей Полтавской в срыве графика вывоза мусора. Станичники продолжают защищать дорогу от грузовиков

Как следует из видео, опубликованного телеграм-каналом Kub Mash, люди простояли всю ночь и сдавать позиции не собираются. По словам бастующих, со вчерашнего дня они задержали около 30 большегрузов.

Рядом дежурят сотрудники ГИБДД, которые считают народный протест правонарушением и требуют открыть дорогу к полигону.

6 апреля региональный оператор по вывозу ТКО в Крымской зоне «Экотехпром» сообщил в своём телеграм-канале, что график вывоза мусора в Крымском, Славянском и Красноармейском районах будет нарушен.

«Это происходит по независящим причинам — в станице Полтавской жители снова незаконно перекрыли дорогу, по которой спецтехника не может проехать к лицензированному полигону ТБО для разгрузки. Данный полигон определен для регионального оператора Министерством ТЭК и ЖКХ. Другого полигона или другой дороги в данный момент нет. Администрация района, прокуратура и правоохранительные органы не раз подчёркивали, что действия жителей являются незаконными», — написал оператор.

По информации «Экотехпром», собственник полигона ведёт переговоры с администрацией и владельцами земельных участков, по которым может пройти альтернативная дорога. В случае положительного решения будет сформирован новый маршрут в обход станицы Полтавской.

По словам активистки Натальи Гаряевой, утром 6 апреля сотрудники ГИБДД действительно просили жителей разойтись, однако протоколы не составляли. Когда люди отказались покидать свои места, полицейские ушли в сторону и стали просто наблюдать за происходящим.

Женщина добавила, что жители Полтавской ждут, когда на их проблему обратит внимание губернатор региона Вениамин Кондратьев. Через представителя главы местной администрации они передали ему просьбу посетить станицу.

Как писали Юга.ру, жители Полтавской ещё на прошлой неделе установили круглосуточный контроль за дорогой, через которую мусоровозы едут на свалку. Ежедневно группа из нескольких местных жителей выходит на улицу Тельмана и собой перекрывает путь машинам.