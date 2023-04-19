В Новороссийске из-за ремонта сетей воду дают по графику. Но она доходит не до всех

Краснодарский край

Распечатать

  • Туман в Новороссийске © фото Tateshi Yokotaishi https://vk.com/sakanoid
    Туман в Новороссийске © фото Tateshi Yokotaishi https://vk.com/sakanoid

Воду отключили 18 апреля в связи с аварийными работами на сетях Троицкого группового водовода

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске 18 апреля начнется отключение воды из-за аварийно-восстановительных работ на сетях Троицкого группового водовода. Ее должны были включить дважды: 18 апреля с 18:00 до 20:00 и 19 апреля с 19:00 до 20:00. 

Читайте также:

Вчера вечером жители Новороссийска не получили обещанную по графику воду. Другие горожане жаловались, что у них из кранов лился кипяток цвета кофе, сообщает «Наша газета Новороссийск». Будет ли вода сегодня — неизвестно.

«В связи с большим водоразбором осуществить подачу водоснабжения в некоторые районы города не представляется возможным. Подача водоснабжения будет продлена до 21.00! В целом по городу водоснабжение будет подано согласно установленному графику», — прокомментировал заместитель главы Новороссийска Дмитрий Алферов. 

По данным СМИ, в каждом районе города работали по три машины по подвозу воды. Заявок было много, техника не успевала.

Информацию по подвозу воды можно найти в телеграм-канале МЦУ и в каналах внутригородских районов.

Как сообщали ранее Юга.ру, из бюджета Краснодарского края выделят 1 млрд рублей на проектирование ливневок в Геленджике.

Водоснабжение Инфраструктура Новороссийск

Новости

Краснодарский фонд «Открытая среда» выпустил мобильную игру в поддержку людей с аутизмом
В Краснодаре улицу Зиповскую временно перекроют из-за ремонта
В Новороссийске из-за ремонта сетей воду дают по графику. Но она доходит не до всех
Бывшая руководитель банка «Крыловский» получила условный срок за кражу 6 млрд рублей
Стадион «Динамо» в Краснодаре обещают сдать в эксплуатацию в июне 2023 года. Его ремонтируют больше 10 лет
Дерби «Краснодара — 2» и «Кубани» покажут в Китае. Команды — аутсайдеры Первой лиги России по футболу

Лента новостей

Ереван, Стамбул, Ташкент, Баку
Сегодня, 11:11
Ереван, Стамбул, Ташкент, Баку
Рассказываем, куда и за сколько можно слетать на майские праздники из Сочи
КПРФ собирается провести митинг в Краснодаре
Сегодня, 12:10
КПРФ собирается провести митинг в Краснодаре
В программе Ленин, СВО и ситуация в стране и крае
Бизнес там, где вы
Сегодня, 09:04
Бизнес там, где вы
Как предпринимателю стать мобильнее и сэкономить на эквайринге

Реклама на сайте