В Новороссийске из-за ремонта сетей воду дают по графику. Но она доходит не до всех

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске 18 апреля начнется отключение воды из-за аварийно-восстановительных работ на сетях Троицкого группового водовода. Ее должны были включить дважды: 18 апреля с 18:00 до 20:00 и 19 апреля с 19:00 до 20:00.

Вчера вечером жители Новороссийска не получили обещанную по графику воду. Другие горожане жаловались, что у них из кранов лился кипяток цвета кофе, сообщает «Наша газета Новороссийск». Будет ли вода сегодня — неизвестно.



«В связи с большим водоразбором осуществить подачу водоснабжения в некоторые районы города не представляется возможным. Подача водоснабжения будет продлена до 21.00! В целом по городу водоснабжение будет подано согласно установленному графику», — прокомментировал заместитель главы Новороссийска Дмитрий Алферов.

По данным СМИ, в каждом районе города работали по три машины по подвозу воды. Заявок было много, техника не успевала.



Информацию по подвозу воды можно найти в телеграм-канале МЦУ и в каналах внутригородских районов.