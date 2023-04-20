Отменная работа. Мэра Краснодара поблагодарили за оперативную отмену концертов неугодных артистов

Первый вице-спикер Городской думы Краснодара Галина Ермакова в ходе депутатской сессии поблагодарила обоих.

«Я хочу от своего имени и от неравнодушных жителей города поблагодарить, за то, что вы так оперативно отрабатываете и не позволяете в нашем городе выступать тем лицам, которые идут поперёк политики нашего государства, против нашей власти, против президента. Спасибо вам большое. И я убеждена, что не будут в нашем городе эти лица выступать никогда, которые идут против спецоперации. Мы все делаем для победы, куём её каждый на своем рабочем месте. Это идеологическая победа в том числе»,— цитирует обращение вице-спикера к мэру и прокурору кубанской столицы «Ъ-Кубань».

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре за час до начала выступления группы «Грот» концерт отменили. По данным СМИ, причиной стала критика СВО со стороны музыкантов.

28 апреля в кубанской столице должен был состояться концерт группы «Алиса», но его перенесли на 6 октября. В октябре 2022 года лидер рок-коллектива Константин Кинчев высказался в поддержку Юрия Шевчука, Андрея Макаревича* (признан иноагентом в России) и Бориса Гребенщикова. Эти музыканты выступают против спецоперации в Украине.

До этого в Краснодаре отменили концерты Инстасамки, Ани Лорак, Александра Реввы, Ярослава Евдокимова и группы Shortparis.

* — Андрей Макаревич признан иноагентом