Новых выделенных полос для общественного транспорта в Краснодаре пока не будет. Узнали подробности в мэрии
СМИ сообщают о появлении новых выделенок в Краснодаре в 2023 году. Юга.ру спросили о сроках в департаменте транспорта города
О том, что на дорогах Краснодара появятся новые выделенные полосы 13 апреля в эфире сообщила ГТРК «Кубань». 18 апреля в телеграм-канале «Кубань 24» опубликовали пост о том, что в 2023 году на улицах Северной, Атарбекова, Ялтинской и Офицерской выделят полосы для общественного транспорта.
Юга.ру спросили о планах в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара. Там объяснили, что точных сроков пока нет и новые выделенки появятся только одновременно с переходом на брутто-контракты. Об этой системе Юга.ру подробно писали здесь. То есть, полосы для общественного транспорта на вышеперечисленных улицах могут появиться лишь через несколько лет.
Выделенки с препятствиями:
«Об этом говорить ещё рано. Сначала мы должны перераспределить поток на общественный транспорт, то есть, создать условия, при которых водители смогут отказаться от личного транспорта.
Говорить о запуске новых выделенных полос будет возможно, когда заработает новая система работы с перевозчиками — мы перейдем на брутто-контракты, это низкопольные автобусы с кондиционерами. Тогда мы дадим общественному транспорту приоритет, потому что он будет соответствовать нормам предоставления услуг», — объяснил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Виктор Балацкий.
Документ планирования, который предусматривает переход на новую систему и в том числе появление выделенных полос, рассчитан на 2023-2034 годы, следовательно, говорить о точной дате слишком рано.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре за взятку отправили в колонию бывшего замглавы департамента транспорта.