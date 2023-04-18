Новых выделенных полос для общественного транспорта в Краснодаре пока не будет. Узнали подробности в мэрии

СМИ сообщают о появлении новых выделенок в Краснодаре в 2023 году. Юга.ру спросили о сроках в департаменте транспорта города

О том, что на дорогах Краснодара появятся новые выделенные полосы 13 апреля в эфире сообщила ГТРК «Кубань». 18 апреля в телеграм-канале «Кубань 24» опубликовали пост о том, что в 2023 году на улицах Северной, Атарбекова, Ялтинской и Офицерской выделят полосы для общественного транспорта. Юга.ру спросили о планах в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара. Там объяснили, что точных сроков пока нет и новые выделенки появятся только одновременно с переходом на брутто-контракты. Об этой системе Юга.ру подробно писали здесь. То есть, полосы для общественного транспорта на вышеперечисленных улицах могут появиться лишь через несколько лет.

Выделенки с препятствиями: как работают полосы для общественного транспорта в Краснодаре