Перевозчики Краснодара перейдут на брутто-контракты. Выяснили, что это значит

В Краснодаре 3 апреля подписали документ планирования регулярных перевозок пассажиров

Юга.ру обратились к руководительнице общественного движения «Транспортная инициатива» Марине Репещук, чтобы она объяснила, что изменится в кубанской столице с транспортом. «Наше движение появилось в 2019 году. Причиной стала абсолютно неудовлетворительная работа общественного транспорта. Краевой центр опустился до того, что ходили маршрутки с дырявыми полами. Мы проанализировали российское законодательство и пришли к выводу, что наш общественный транспорт работает по нерегулируемому тарифу . К сожалению, реальность сейчас такова, что если перевозчик получил свидетельство на маршрут, то фактически оно вечное. Документ даже за грубейшее нарушение отобрать очень тяжело. Именно эта ситуация привела к плачевному состоянию общественного транспорта», — рассказала Репещук. Движению стало ясно, что Краснодар остро нуждается в транспортной реформе и переходе на брутто-контракты. Это когда за перевозки отвечает непосредственно администрация города. Перевозчик передаёт ей оплату за проезд, она, в свою очередь, перечисляет вознаграждение не за конкретное число пассажиров, а за качество перевозок и выполненные рейсы (намотанные километры).

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По словам Репещук, переход на брутто-контракты даёт следующие преимущества. Если перевозчик недобросовестный, то тогда администрации не нужно обращаться в суд, чтобы разорвать с ним контракт. Ей достаточно уведомить, что через десять дней с ним разрывают договор. Кроме того, перевозчик находится в жёстких рамках. За любые нарушения получает штрафы и тем самым дисциплинируется. «В начале 2020 года руководство департамента транспорта заявило, что переход на брутто-контракты в Краснодаре невозможен. Но мы упорно держали проблему на повестке, постоянно о ней говорили, активно подключали пассажиров, сформировали общественный запрос. Он оказался таким массовым, что и краевая, и городская администрации поняли, что проблему видит не только наш актив», — продолжает Репещук. По словам активистки, пока документ готовился, начали появляться экспериментальные маршруты, которые уже сейчас работают по брутто-контрактам. Это № 19, 91, 89. «Обратите внимание, на этих маршрутах практически нет жалоб пассажиров, качественная техника, машины с кондиционерами, соблюдается график движения. Даже коммерческие перевозчики, работающие по брутто-контрактам, дрожат над соблюдением требований. Потому что за нарушения их штрафуют, они понимают, что будут наказаны рублём. В целом принятие документа планирования — это путь к транспортной реформе », — уточняет Репещук. По её словам, городские маршруты разделят на два вида — магистральные и подвозные. Магистральные будут проходить по самым крупным улицам города. Задача вторых — вывозить людей из отдаленных районов на пересадку на магистрали.

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