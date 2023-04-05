Перевозчики Краснодара перейдут на брутто-контракты. Выяснили, что это значит
В Краснодаре 3 апреля подписали документ планирования регулярных перевозок пассажиров
Юга.ру обратились к руководительнице общественного движения «Транспортная инициатива» Марине Репещук, чтобы она объяснила, что изменится в кубанской столице с транспортом.
«Наше движение появилось в 2019 году. Причиной стала абсолютно неудовлетворительная работа общественного транспорта. Краевой центр опустился до того, что ходили маршрутки с дырявыми полами. Мы проанализировали российское законодательство и пришли к выводу, что наш общественный транспорт работает по нерегулируемому тарифу. К сожалению, реальность сейчас такова, что если перевозчик получил свидетельство на маршрут, то фактически оно вечное. Документ даже за грубейшее нарушение отобрать очень тяжело. Именно эта ситуация привела к плачевному состоянию общественного транспорта», — рассказала Репещук.
Движению стало ясно, что Краснодар остро нуждается в транспортной реформе и переходе на брутто-контракты. Это когда за перевозки отвечает непосредственно администрация города. Перевозчик передаёт ей оплату за проезд, она, в свою очередь, перечисляет вознаграждение не за конкретное число пассажиров, а за качество перевозок и выполненные рейсы (намотанные километры).
По словам Репещук, переход на брутто-контракты даёт следующие преимущества. Если перевозчик недобросовестный, то тогда администрации не нужно обращаться в суд, чтобы разорвать с ним контракт. Ей достаточно уведомить, что через десять дней с ним разрывают договор. Кроме того, перевозчик находится в жёстких рамках. За любые нарушения получает штрафы и тем самым дисциплинируется.
«В начале 2020 года руководство департамента транспорта заявило, что переход на брутто-контракты в Краснодаре невозможен. Но мы упорно держали проблему на повестке, постоянно о ней говорили, активно подключали пассажиров, сформировали общественный запрос. Он оказался таким массовым, что и краевая, и городская администрации поняли, что проблему видит не только наш актив», — продолжает Репещук.
По словам активистки, пока документ готовился, начали появляться экспериментальные маршруты, которые уже сейчас работают по брутто-контрактам. Это № 19, 91, 89.
«Обратите внимание, на этих маршрутах практически нет жалоб пассажиров, качественная техника, машины с кондиционерами, соблюдается график движения. Даже коммерческие перевозчики, работающие по брутто-контрактам, дрожат над соблюдением требований. Потому что за нарушения их штрафуют, они понимают, что будут наказаны рублём. В целом принятие документа планирования — это путь к транспортной реформе», — уточняет Репещук.
По её словам, городские маршруты разделят на два вида — магистральные и подвозные. Магистральные будут проходить по самым крупным улицам города. Задача вторых — вывозить людей из отдаленных районов на пересадку на магистрали.
«У пассажиров может возникнуть вопрос, а зачем им переплачивать. Дело в том, что эта модель подразумевает в дальнейшем появление билетного меню. То есть, либо будут безлимитные проездные для всех категорий граждан, либо повременные билеты. Человек садится в любой вид транспорта, оплачивает и с этого момента в течение полутора часов имеет возможность бесплатно пересаживаться, двигаясь в нужном направлении», — объясняет Репещук, добавляя, что такая модель успешно действует и развивается в Новокузнецке.
Она считает важным, чтобы администрация города и края документ реализовали грамотно.
«Есть моменты, которые нас беспокоят. Складывается впечатление, что контролем за реализацией документа планирования и переходом на брутто-контакты собирается заниматься министерство транспорта края. Мы абсолютно с этим не согласны. Считаем, что для успеха регион должен заниматься софинансированием, помогать столице реализовать транспортную реформу. Но управлять ей, контролировать работу перевозчиков должен именно наш муниципалитет», — подытожила Репещук.
Ознакомиться с постановлением администрации и документом планирования можно на сайте.
Как писали Юга.ру, проезд в общественном транспорте в Краснодаре подорожал до 40 рублей.