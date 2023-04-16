На четырех улицах Краснодара появятся новые выделенки — ГТРК «Кубань»
Корреспондент ГТРК «Кубань» в эфире программы «Вести» сообщил, что в Краснодаре появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
13 апреля в эфире программы «Вести» на ГТРК «Кубань» вышел сюжет о будущих новых выделенках для общественного транспорта в Краснодаре. В описании сюжета указаны четыре улицы — Северная, Ялтинская, Атарбекова и Офицерская.
В самом сюжете нет ни слова о трех из этих улиц, не говорится также и о том, когда планируются эти изменения. Описан только предполагаемый будущий участок выделенной полосы на ул. Северной от ул. Седина до ул. Филатова. По словам корреспондента, выделенка появится на этом участке в обе стороны, соответственно, из трех полос движения автомобилистам оставят по две.
Выделенки с препятствиями:
Сейчас на ул. Северной действуют выделенные полосы на участке от ул. Красной до ул. Седина, а также от ул. Рашпилевской до ул. Тургенева.
Ранее Юга.ру писали, что 13 октября 2014 года в Краснодаре заработала выделенная полоса для общественного транспорта на ул. Северной на участке от ул. Красноармейской до ул. Школьной. Это привело к усугублению пробки на этом участке, а власти заявили, что «заторовая ситуация — временная». Через несколько дней эту выделенку убрали.
В сюжете «Вестей» об истории девятилетней давности не упомянули, но включили в эфир два комментария экспертов. Председатель Союза транспортников Кубани Иван Петров рассказал, что эффективность выделенок для общественного транспорта очевидна: «Участок, который в воскресный день по свободной полосе, которую можно приравнять к выделенной, проходит единица общественного транспорта за 40-45 минут, в рабочий день едет за час двадцать».
А замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Виктор Балацкий заявил, что перед введением новых выделенок необходимо предоставить городу «услугу, отвечающую требованиям действующего законодательства», в частности оборудовать общественный транспорт системами кондиционирования и низким полом.
Последний раз речь о новых выделенных полосах заходила в июле 2022 года. Тогда мэрия не назвала конкретные улицы, указав лишь, что они будут в центральной части города, а участков должно быть семь. Тогдашний мэр Краснодара Андрей Алексеенко тоже говорил о том, что общественный транспорт должен быть комфортным.