На четырех улицах Краснодара появятся новые выделенки — ГТРК «Кубань»

Корреспондент ГТРК «Кубань» в эфире программы «Вести» сообщил, что в Краснодаре появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта

13 апреля в эфире программы «Вести» на ГТРК «Кубань» вышел сюжет о будущих новых выделенках для общественного транспорта в Краснодаре. В описании сюжета указаны четыре улицы — Северная, Ялтинская, Атарбекова и Офицерская. В самом сюжете нет ни слова о трех из этих улиц, не говорится также и о том, когда планируются эти изменения. Описан только предполагаемый будущий участок выделенной полосы на ул. Северной от ул. Седина до ул. Филатова. По словам корреспондента, выделенка появится на этом участке в обе стороны, соответственно, из трех полос движения автомобилистам оставят по две.

Сейчас на ул. Северной действуют выделенные полосы на участке от ул. Красной до ул. Седина, а также от ул. Рашпилевской до ул. Тургенева. Ранее Юга.ру писали, что 13 октября 2014 года в Краснодаре заработала выделенная полоса для общественного транспорта на ул. Северной на участке от ул. Красноармейской до ул. Школьной. Это привело к усугублению пробки на этом участке, а власти заявили, что «заторовая ситуация — временная». Через несколько дней эту выделенку убрали. В сюжете «Вестей» об истории девятилетней давности не упомянули, но включили в эфир два комментария экспертов. Председатель Союза транспортников Кубани Иван Петров рассказал, что эффективность выделенок для общественного транспорта очевидна: «Участок, который в воскресный день по свободной полосе, которую можно приравнять к выделенной, проходит единица общественного транспорта за 40-45 минут, в рабочий день едет за час двадцать».

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