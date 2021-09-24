В центре Краснодара появятся новые выделенные полосы на улице Северной
На участке улицы Северной от Красной до Седина сделают выделенные полосы для общественного транспорта
Напомним, в октябре 2014 года на улице Северной от Красноармейской до Школьной вводили выделенку. Через три дня из-за сильных заторов ее поручил убрать губернатор Кубани Александр Ткачев.
Летом власти Краснодара сообщили, что в 2021 году вернут выделенную полосу на том же участке улицы Северной.
24 сентября в телеграм-аккаунте департамента транспорта Краснодара сообщили, что в городе появятся выделенные полосы на участке улицы Северной от Красной до Седина. Крайние правые полосы отведут для общественного транспорта и их выделят дорожными разметками и знаками.
В дептрансе отметили, что сейчас эти полосы практически не используются другим транспортом. По мнению специалистов, введение «выделенки» увеличит пропускную способность дороги.
«После введения полосы на данном участке, департаментом транспорта будет организована работа совместно с ГИБДД города Краснодара по пресечению фактов нарушения остановки и стоянки транспорта», — рассказал Сергей Камынин, начальник отдела организации дорожного движения.
Сейчас в Краснодаре — 20,7 км выделенных полос для общественного транспорта. Их ввели по улице Мира, Октябрьской, Ставропольской, Седина, Мачуги, Трамвайной, Северной и 1-го Мая, Тургенева, Тюляева и Проспекте Чекистов.
Напомним, в августе губернатор Кубании Вениамин Кондратьев поручил провести голосование среди жителей Краснодара о том, нужна ли по улице Ставропольской выделенная полоса для общественного транспорта. Всего в голосовании приняли участие 1 тыс. 306 человек, а против проголосовал 901 краснодарец.