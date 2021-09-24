В центре Краснодара появятся новые выделенные полосы на улице Северной

На участке улицы Северной от Красной до Седина сделают выделенные полосы для общественного транспорта

Напомним, в октябре 2014 года на улице Северной от Красноармейской до Школьной вводили выделенку. Через три дня из-за сильных заторов ее поручил убрать губернатор Кубани Александр Ткачев.

Летом власти Краснодара сообщили, что в 2021 году вернут выделенную полосу на том же участке улицы Северной.

24 сентября в телеграм-аккаунте департамента транспорта Краснодара сообщили, что в городе появятся выделенные полосы на участке улицы Северной от Красной до Седина. Крайние правые полосы отведут для общественного транспорта и их выделят дорожными разметками и знаками.