Краснодарский активист просит мэра города отменить концерт группы Shortparis из-за критики СВО

«Малоизвестные музыканты отличились тем, что с самого начала СВО выступили против России и её солдат, солист группы даже получил административку за митинг в Петербурге, а на ютубе открыто хвалит Зеленского», — написал Изюмов в своём телеграм-канале.

Затем он обратился к Евгению Наумову и попросил принять меры, чтобы не допустить выступление Shortparis.

Shortparis — поп-группа, состоящая из современных художников из Санкт-Петербурга. Живые выступления артистов больше похожи на перформативные практики современного искусства. Часто дают концерты на неподготовленных и непредназначенных для них площадках.



В марте 2022 года Shortparis выпустили клип и песню «Яблонный сад», записанную при участии Хора ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Козлова.