Краснодарский активист просит мэра города отменить концерт группы Shortparis из-за критики СВО
Руководитель Екатеринодарского отделения общества «Царьград» Никита Изюмов 10 апреля попросил мэра кубанской столицы Евгения Наумова отменить концерт группы Shortparis, который должен состояться 18 апреля
«Малоизвестные музыканты отличились тем, что с самого начала СВО выступили против России и её солдат, солист группы даже получил административку за митинг в Петербурге, а на ютубе открыто хвалит Зеленского», — написал Изюмов в своём телеграм-канале.
Затем он обратился к Евгению Наумову и попросил принять меры, чтобы не допустить выступление Shortparis.
Shortparis — поп-группа, состоящая из современных художников из Санкт-Петербурга. Живые выступления артистов больше похожи на перформативные практики современного искусства. Часто дают концерты на неподготовленных и непредназначенных для них площадках.
В марте 2022 года Shortparis выпустили клип и песню «Яблонный сад», записанную при участии Хора ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Козлова.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре и Сочи отменили концерт Валерия Меладзе. В краевой столице музыкант должен был выступить в июне. Причиной послужил инцидент в Дубае — на мероприятии Меладзе озвучил лозунг в поддержку Украины.
Ранее в городах запретили выступления Инстасамки, перенеся концерты на 2024 год. Позже под запрет попала певица Ани Лорак. Причиной отмены послужили её политические взгляды.
Ещё в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Александра Реввы. Его призвали игнорировать участники СВО.