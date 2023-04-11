В Краснодарском крае ЧВК «Вагнер» может получить еще один участок под кладбище — СМИ
Об этом журналистам рассказали в администрации Кубани
В Краснодарском крае решается вопрос с выделением дополнительного земельного участка под захоронение бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Напомним, что недавно Евгений Пригожин приезжал на кладбище ЧВК «Вагнер» в станицу Бакинскую под Горячим Ключом. Он рассказал, что его планируют благоустроить и сделают там мемориал.
«Здесь продолжают хоронить бойцов ЧВК «Вагнер». На сегодняшний день никаких проблем нет. Мы его собираемся благоустраивать и делать из этого кладбища мемориал для будущих поколений, которые должны понимать, что любая война приводит к тому, что уходят бойцы», — сказал Пригожин.
Как сообщали ранее Юга.ру, в зоне СВО погиб разведчик из Краснодарского края.