В Краснодарском крае ЧВК «Вагнер» может получить еще один участок под кладбище — СМИ

Краснодарский край

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  • Евгений Пригожин © Скриншот видео ria.ru
    Евгений Пригожин © Скриншот видео ria.ru

Об этом журналистам рассказали в администрации Кубани

В Краснодарском крае решается вопрос с выделением дополнительного земельного участка под захоронение бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации региона.

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Напомним, что недавно Евгений Пригожин приезжал на кладбище ЧВК «Вагнер» в станицу Бакинскую под Горячим Ключом. Он рассказал, что его планируют благоустроить и сделают там мемориал.

«Здесь продолжают хоронить бойцов ЧВК «Вагнер». На сегодняшний день никаких проблем нет. Мы его собираемся благоустраивать и делать из этого кладбища мемориал для будущих поколений, которые должны понимать, что любая война приводит к тому, что уходят бойцы», — сказал Пригожин.

Как сообщали ранее Юга.ру, в зоне СВО погиб разведчик из Краснодарского края.

Горячий Ключ Евгений Пригожин кладбище Краснодар СВО

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В Краснодарском крае ЧВК «Вагнер» может получить еще один участок под кладбище — СМИ
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