В Краснодарском крае ЧВК «Вагнер» может получить еще один участок под кладбище — СМИ

Напомним, что недавно Евгений Пригожин приезжал на кладбище ЧВК «Вагнер» в станицу Бакинскую под Горячим Ключом. Он рассказал, что его планируют благоустроить и сделают там мемориал.



«Здесь продолжают хоронить бойцов ЧВК «Вагнер». На сегодняшний день никаких проблем нет. Мы его собираемся благоустраивать и делать из этого кладбища мемориал для будущих поколений, которые должны понимать, что любая война приводит к тому, что уходят бойцы», — сказал Пригожин.



Как сообщали ранее Юга.ру, в зоне СВО погиб разведчик из Краснодарского края.