Пригожин подтвердил, что под кладбище ЧВК «Вагнер» выделят ещё один участок

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Основатель ЧВК «Вагнер» ответил на запрос Юга.ру

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЧВК «Вагнер» получит новый участок под кладбище в Краснодарском крае. Журналисты ссылались на пресс-службу администрации региона. Юга.ру 11 апреля получили комментарий Евгения Пригожина, он пояснил, что речь идет о территории в Горячем Ключе.

«Действительно, на кладбище в Горячем Ключе имеется четыре участка. Три были оформлены для захоронения бойцов ЧВК «Вагнер», четвертый имел неопределенный статус. Сейчас оформляется четвертый участок», — передала пресс-служба слова Пригожина.

Ранее Юга.ру рассказывали, что основатель ЧВК «Вагнер» приехал на кладбище в станицу Бакинскую.

Напомним, в начале марта глава Горячего Ключа Сергей Белопольский высказался против захоронения бойцов недалеко от города.

После этого Евгений Пригожин написал письма спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину и генпрокурору РФ Игорю Краснову. На следующий день представителя ЧВК пригласили на переговоры в краевую администрацию. Там ему сказали, что никаких препятствий для захоронения бойцов больше не будет.

Горячий Ключ Евгений Пригожин кладбище СВО

Новости

Госдума приняла закон о цифровых повестках. Что это значит?
В Анапе задержали экс-депутата, которого третий год разыскивали за мошенничество на 107 млн рублей
Апелляционный суд Ростова-на-Дону отказал жителям станицы Полтавской в закрытии мусорного полигона
В Краснодаре общественницу лишили гражданства РФ. Ранее на неё завели уголовное дело за публикацию фейков во время пандемии
Завод «Ростеха» в Кущевской сообщил о рекорде по ремонту военной техники и найму сотрудников
Краснодарский активист просит мэра города отменить концерт группы Shortparis из-за критики СВО

Лента новостей

Реклама на сайте