Пригожин подтвердил, что под кладбище ЧВК «Вагнер» выделят ещё один участок

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЧВК «Вагнер» получит новый участок под кладбище в Краснодарском крае. Журналисты ссылались на пресс-службу администрации региона. Юга.ру 11 апреля получили комментарий Евгения Пригожина, он пояснил, что речь идет о территории в Горячем Ключе.

«Действительно, на кладбище в Горячем Ключе имеется четыре участка. Три были оформлены для захоронения бойцов ЧВК «Вагнер», четвертый имел неопределенный статус. Сейчас оформляется четвертый участок», — передала пресс-служба слова Пригожина.

Ранее Юга.ру рассказывали, что основатель ЧВК «Вагнер» приехал на кладбище в станицу Бакинскую.

Напомним, в начале марта глава Горячего Ключа Сергей Белопольский высказался против захоронения бойцов недалеко от города.

После этого Евгений Пригожин написал письма спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину и генпрокурору РФ Игорю Краснову. На следующий день представителя ЧВК пригласили на переговоры в краевую администрацию. Там ему сказали, что никаких препятствий для захоронения бойцов больше не будет.