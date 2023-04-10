Курбан Бердыев ушел с поста главного тренера ФК «Сочи». При нем команда проиграла три матча из пяти

«Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу», — сказано в официальном сообщении.

Бердыев вместе со своим штабом пришел в Сочи в конце прошлого года. Команда провела под руководством российского специалиста зимние сборы. После возобновления РПЛ «барсы» выиграли у ЦСКА, однако затем последовали два разгромных поражения от «Оренбурга» и аутсайдера «Факела». Ситуацию временно выправила победа над московским «Динамо», но уже в следующем туре команда проиграла ещё одному аутсайдеру — «Крыльям Советов».

Ранее Бердыев был главным тренером казанского «Рубина». Он дважды приводил команду к чемпионству в РПЛ. Также выигрывал Кубок и Суперкубок России. В сезоне 2015/2016 завоевывал серебро РПЛ, работая в «Ростове».