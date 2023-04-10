Курбан Бердыев ушел с поста главного тренера ФК «Сочи». При нем команда проиграла три матча из пяти

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Стадион «Фишт» © Фото Никиты Быкова, Юга.ру
    Стадион «Фишт» © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Сочи» назначен Дмитрий Хохлов

10 апреля футбольный клуб «Сочи» уволил с поста главного тренера Курбана Бердыева. Об этом сообщил официальный сайт «барсов».

«Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу», — сказано в официальном сообщении.

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Бердыев вместе со своим штабом пришел в Сочи в конце прошлого года. Команда провела под руководством российского специалиста зимние сборы. После возобновления РПЛ «барсы» выиграли у ЦСКА, однако затем последовали два разгромных поражения от «Оренбурга» и аутсайдера «Факела». Ситуацию временно выправила победа над московским «Динамо», но уже в следующем туре команда проиграла ещё одному аутсайдеру — «Крыльям Советов».

Ранее Бердыев был главным тренером казанского «Рубина». Он дважды приводил команду к чемпионству в РПЛ. Также выигрывал Кубок и Суперкубок России. В сезоне 2015/2016 завоевывал серебро РПЛ, работая в «Ростове».

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Исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» стал Дмитрий Хохлов. Он воспитанник краснодарской «Кубани». В качестве игрока выступал за ЦСКА, ПСВ, «Реал Сосьедад», «Локомотив», «Динамо» и сборную России.

В качестве главного тренера работал в московском «Динамо», «Роторе». В 2015-м году на протяжении нескольких месяцев возглавлял ФК «Кубань».

Свой следующий матч ФК «Сочи» проведет 15 апреля. В рамках южного дерби «барсы» примут краснодарских «быков». 

Ранее Юга.ру рассказывали, что в 2023 году домашние матчи «Краснодара» без Fan ID посетили на 31 тысячу человек больше, чем с картой болельщика. 

Сочи Спорт Стадион «Фишт» ФК «Краснодар» ФК «Сочи» Футбол

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